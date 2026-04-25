Una nueva resolución judicial puso contra las cuerdas a la Municipalidad Provincial de Ica. La comuna tiene un plazo de 20 días para ejecutar el desalojo en el sector Villa El Diluvio, y de no hacerlo podría enfrentar una denuncia penal por desacato e incumplimiento de mandato judicial, advirtió el dirigente de Santa Rosa del Palmar, Jesús Shimabukuro.

Ultimátum judicial

Según detalló, la penalidad corresponde a una Unidad de Referencia Procesal, aunque cuestionó que finalmente ese dinero salga de recursos públicos. “La multa no la paga el alcalde, la pagamos nosotros”, expresó.

Shimabukuro explicó que la disposición judicial exige al ejecutor coactivo y a la comuna concretar el retiro de los ocupantes del área en conflicto. En caso de incumplimiento, adelantó que pedirán las copias certificadas del expediente para iniciar acciones legales contra los responsables. “Si no hay respuesta positiva, al día siguiente vamos a accionar”, remarcó.

Añadió que el procedimiento ya tendría avances importantes, pues se notificó a diversas entidades y se habrían asegurado recursos logísticos para la intervención. Señaló que solo restaría coordinar con la Policía Nacional la fecha exacta del operativo para garantizar su ejecución.

Sin embargo, denunció que continúan apareciendo trabas pese a existir una orden firme. “Hay una especie de manos oscuras que están tratando de frenar esta situación”, sostuvo, al indicar que los recursos presentados por los ocupantes no tendrían efecto para paralizar la medida mientras no exista un nuevo mandato judicial.

El conflicto por estos terrenos supera los 20 años sin solución definitiva y mantiene enfrentadas a ambas partes. Ahora, con el nuevo plazo en marcha, la expectativa se centra en la respuesta de la comuna y en si finalmente se cumplirá una orden que lleva años pendiente.

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