El Servicio de Administración Tributaria de Ica (SAT-ICA) dispuso el desalojo forzoso y la demolición de las construcciones levantadas en el sector conocido como “Villa El Diluvio”, ubicado en la urbanización Santa Rosa del Palmar – II Etapa, al confirmarse que el terreno ocupado corresponde a un Parque Zonal de uso público.

Múltiples notificaciones

La medida fue oficializada mediante una Resolución de Ejecución Coactiva emitida por la Unidad de Ejecutoria Coactiva del SAT-ICA, en la que se ordena la recuperación del área de 11,533.36 metros cuadrados, ocupada de manera irregular desde hace varios años. Según el documento, los ocupantes no cumplieron con desocupar ni demoler voluntariamente las edificaciones, pese a haber sido notificados en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con la resolución, el procedimiento cuenta con respaldo judicial definitivo. El caso fue evaluado en distintas instancias del Poder Judicial, incluyendo pronunciamientos firmes de la Corte Superior de Justicia de Ica y de la Corte Suprema, quedando agotadas todas las vías legales para los ocupantes del predio.

Ante el incumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales, el SAT-ICA quedó facultado para ejecutar la medida de manera forzosa. Para ello, se ha dispuesto que el operativo cuente con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, la participación de la Municipalidad Provincial de Ica y la coordinación con el Ministerio Público, a fin de garantizar el orden y el cumplimiento de la ley durante la diligencia.

Asimismo, la resolución autoriza el corte de los servicios básicos el mismo día en que se ejecute el desalojo y la demolición de las construcciones, como parte del procedimiento establecido para la recuperación del espacio público.

Se estaría programando la fecha y hora exactas para la ejecución del desalojo, conforme a lo establecido en la normativa vigente. La intervención busca restituir el terreno a su condición original de parque zonal, destinado al uso y beneficio de la población.

