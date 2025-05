Familias de la II etapa de la urbanización Santa Rosa del Palmar, en la provincia de Ica, protestaron en los exteriores del Poder Judicial de Ica, exigiendo el cumplimento del desalojo de las invasiones en el sector conocido como Villa El Diluvio.

Disposición judicial

Jesús Shimabukuro Maima, dirigente de Santa Rosa del Palmar, denunció retrasos por la falta de un ejecutor coactivo del SAT Ica, señaló que el terreno tiene más de 13 mil metros cuadrados donde existen 90 viviendas posicionadas desde el año 1998.

“Estamos solicitando que el Poder Judicial haga cumplir la resolución 34 que fue emitida en marzo por el juez Cristian Linares. El plazo se ha cumplido el 31 de marzo y no se ejecuta el desalojo y el argumento señalado por el SAT es que no existía ejecutor coactivo, el compromiso del alcalde y de Vera Belli era que el 1 de abril había un ejecutor coactivo, pero no hay nada”, dijo.

Señaló que se elevó un memorial a la Municipalidad de Ica, sin obtener respuesta, además que el amplio terreno está destinado para una parque zonal 2 en Ica. Enfatizó en que las posesiones son usadas con fines lucrativos.

“El 50% del total de viviendas permanecen, el resto son gente que ha comprado, o han invadido los terrenos abandonados, hay familias que tienen casas en otros sectores, hasta viviendas de dos pisos, y utilizan las casas como negocio particular”, dijo.

