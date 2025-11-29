Una comisión de vecinos de Villa El Diluvio llegó este martes a la Municipalidad de Ica para exigir una pronta reubicación, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificara la orden de desalojo y demolición de las viviendas construidas en el sector.

Reubicación urgente

Los moradores explicaron que la comunidad atraviesa una fuerte división interna. De las 90 familias que permanecen en el lugar, 35 han decidido aceptar la reubicación como única salida viable, mientras que el resto apuesta por continuar la lucha legal pese a la radical medida. “Ya no tenemos a dónde recurrir”, señaló una de las voceras, quien expresó preocupación por el riesgo de enfrentamientos dentro del propio asentamiento.

Los vecinos que piden reubicación afirmaron que llevan 26 años viviendo sin servicios básicos y que no están dispuestos a empezar nuevamente desde cero en condiciones similares. Su principal demanda hacia la municipalidad es ser trasladados a un espacio formal donde cuenten con agua, luz y desagüe, luego de décadas de precariedad y sin respuesta definitiva de las autoridades.

En su llegada al municipio, los representantes recordaron que hace una semana se conformó una comisión en sesión de consejo para abordar su situación; sin embargo, hasta el momento no han recibido información sobre avances, alternativas de terreno ni pasos a seguir. Por ello, insisten en ser atendidos por el alcalde para obtener una salida concreta antes de que venza el plazo otorgado por el SAT.

Mientras tanto, la tensión se mantiene en la zona. Los vecinos temen que el desalojo se ejecute sin coordinación adecuada, generando conflictos o afectando a familias que ya han decidido acatar la medida, mientras recalcaron que su único pedido es obtener una respuesta clara y una alternativa de traslado antes de que se cumpla el plazo impuesto.

