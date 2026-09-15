El avance de la inteligencia artificial y la transformación de los entornos digitales vienen planteando nuevos desafíos para el ejercicio del periodismo. Frente a este escenario, la Coordinadora Regional de Comunicadores y Periodistas de Ica realizará una jornada de capacitación denominada “Sesgos, Deepfakes y Posverdad: nuevos campos de batalla del periodismo en el siglo XXI”.

IA y nuevas herramientas para investigar

La actividad se desarrollará este viernes 18 de setiembre, desde las 3:30 de la tarde, en el auditorio “Raúl Porras Barrenechea” de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, ubicado en la calle Bolívar N.° 232.

La capacitación busca abordar algunos de los principales fenómenos que actualmente impactan en la producción, difusión y consumo de información, en un contexto donde las nuevas tecnologías permiten generar contenidos cada vez más difíciles de distinguir de aquellos que corresponden a hechos reales.

Uno de los temas centrales será el uso de la inteligencia artificial en la investigación periodística, a cargo de Karla Velezmoro, quien expondrá sobre las posibilidades y retos que representan estas nuevas herramientas para los profesionales de la comunicación.

La incorporación de la IA al trabajo periodístico abre nuevas posibilidades para procesar información, analizar grandes volúmenes de datos y apoyar procesos de investigación, pero también plantea interrogantes relacionados con la verificación, la ética y la responsabilidad profesional.

Periodismo político

La jornada también contará con la participación de José Bravo Russo, quien desarrollará el tema “Periodismo político moderno”.

El tratamiento de la información política ha experimentado importantes cambios con la aparición de las redes sociales y las nuevas plataformas digitales. La velocidad con la que circulan las declaraciones, denuncias y contenidos políticos obliga a los periodistas a fortalecer sus mecanismos de contraste y verificación antes de convertir una publicación o declaración en noticia.

Otro de los temas que genera especial preocupación será abordado por Jhon Sulca, quien expondrá sobre “La amenaza del ‘Deepfake’ al periodismo y cómo recuperar la confianza en las noticias”.

Los deepfakes, contenidos audiovisuales manipulados mediante herramientas de inteligencia artificial, pueden hacer que una persona aparentemente diga o haga algo que nunca ocurrió. Su utilización en contextos políticos, sociales o informativos representa un desafío para los medios de comunicación y para las audiencias.

En este escenario, la verificación de información adquiere un papel cada vez más importante. La capacidad de identificar contenidos manipulados y contrastar fuentes se convierte en una herramienta fundamental para evitar que la desinformación termine ocupando el lugar de los hechos.

La discusión sobre sesgos, posverdad y desinformación coloca nuevamente sobre la mesa una de las principales responsabilidades del periodismo: contribuir a que la ciudadanía tenga acceso a información confiable.

En tiempos en los que una imagen, un audio o un video pueden ser creados o modificados artificialmente en cuestión de minutos, el periodista enfrenta un escenario donde ya no basta con informar rápido. También debe verificar, contextualizar y explicar.

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