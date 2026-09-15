Michael J. Fox, recordado por interpretar a Marty McFly en ‘Volver al futuro’, fue reconocido durante la 78.ª edición de los premios Emmy. El actor de 65 años recibió el Premio Humanitario Bob Hope por su trabajo relacionado con la investigación y defensa de causas vinculadas al Parkinson.

La ceremonia se realizó el lunes en Los Ángeles, Estados Unidos. Fox ingresó al escenario en silla de ruedas y recibió una ovación de pie de los asistentes antes de recibir el reconocimiento.

El Premio Humanitario Bob Hope distingue a figuras de la televisión por su labor filantrópica y su impacto social. Fox se convirtió en el sexto receptor del galardón, después de personalidades como Oprah Winfrey, George Clooney y Ted Danson.

@elpais Uno de los momentos más emocionantes de la entrega de los premios Emmy, celebrada la noche del lunes en Los Ángeles, fue la aparición sobre el escenario, en silla de ruedas, del actor Michael J. Fox. El protagonista de la saga Regreso al futuro, enfermo de párkinson, recibió el premio humanitario Bob Hope por “su labor de divulgación, concienciación e investigación” del trastorno neurodegenerativo que padece. #michaeljfox #premiosemmy2026 #parkinson #noticiastiktok ♬ sonido original - El País





Fox recordó su diagnóstico

El actor fue diagnosticado con Parkinson a comienzos de los años 90, tras presentar sus primeros síntomas. Desde entonces, ha participado en iniciativas para impulsar la investigación y apoyar a personas afectadas por esta enfermedad.

La actriz Julianna Margulies, amiga y colega de Fox, fue quien lo presentó durante la ceremonia. Ambos trabajaron durante varias temporadas en la serie ‘The Good Wife’.

“No se me ocurre nadie que se lo merezca más que Michael”, expresó Margulies antes de recibirlo en el escenario.

Fox agradeció el reconocimiento y recordó que inicialmente decidió mantener su diagnóstico en privado por temor a que afectara su carrera. Con el paso del tiempo, señaló que entendió que aceptar la enfermedad no significaba renunciar a su vida profesional.

“A finales de mis 20 años, la vida me asignó un papel que no buscaba. Al principio, mantuve en secreto mi diagnóstico de párkinson. Me preocupaba que afectara a mi trabajo y a mi relación con el público. ¿Se reirían si supieran que estaba enfermo? Me quedé asombrado por el apoyo de todos ustedes (...) Comprendí que aceptar el Parkinson no significaba tener que rendirme ante él”, sostuvo.

El actor alcanzó reconocimiento mundial como Marty McFly en ‘Volver al futuro’ y ganó cinco premios Emmy por sus trabajos en ‘Enredos de familia’ y ‘Spin City’. Su carrera televisiva se complementó con su activismo para promover la investigación sobre el Parkinson.