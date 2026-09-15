El debate regional Arequipa 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el marco de las elecciones para el Gobierno Regional de Arequipa, se desarrolló en la Universidad Nacional de San Agustín entre propuestas de todo tipo con poca argumentación en las 4 oportunidades que tuvieron para dirigirse a la ciudadanía.

SIN MUCHO ARGUMENTO

El primer grupo de 8 candidatos fue el menos colorido. Milco Torres Barrionuevo, de Coalición Transformadora Tierra Verde, inició la ronda de propuestas apelando a su participación en el Centro Cultural Peruano Chino, asegurando que impulsará el proceso de saneamiento físico-legal de los terrenos, resaltando que Arequipa es netamente minera y debe tener como socio estratégico a esta actividad económica.

Por su parte, Jenry Huisa Calapuja, de Ahora Nación, enfocó su intervención en su juventud y aseguró que se crearán dos universidades en Majes y en el Cono Norte de Arequipa, además de la mejora de 14 institutos de educación superior. En educación también aseguró que se realizará el pago de la deuda social con 30 millones de soles. En infraestructura vial, aseguró que se gestionarán vías de 4 carriles a Matarani y a Ica.

En su turno, Edwin Martínez Talavera, de Acción Popular, hizo un recordatorio de su paso por el Congreso de la República, afirmando que hizo realidad proyectos de ley para la formalización de los terrenos. Durante el bloque de pregunta ciudadana, indicó que los proyectos se deben orientar bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Harold Rodríguez Quispe, de Renovación Popular, enfocó su propuesta en seguridad, haciendo énfasis en que no permitirá que organizaciones criminales de otras partes del país ingresen a la región. En infraestructura, propuso el mejoramiento de las vías regionales entre Cotahuasi y Chuquibamba, y entre Aplao y Orcopampa.

De otro lado, David Ardiles, de Salvemos al Perú, fue mucho más entusiasta que sus contendientes, asegurando que su gestión podrá concretar la construcción de 3 centrales hidroeléctricas, además de dos helipuertos, uno en el Cono Norte y otro en el Cono Sur, a través de convenios con la Fuerza Aérea del Perú. En temas de vivienda, afirmó que se dará un proyecto para parejas jóvenes en Cerro Colorado.

La participación de Miguel Zárate Flores, del Partido Cívico Obras, fue una de las más deslucidas, dado que el candidato se dedicó a hacer comentarios sobre su trayectoria cultural que en enfocar su participación en propuestas para una posible gestión.

La última dupla del primer grupo dejó a José Luis Ancalle, de Venceremos, y César Huamantuma Alarcón, de Arequipa Tradición y Futuro. Ambos coincidieron en señalar que los funcionarios del Gobierno Regional deben ceñirse a los lineamientos de Servir.

Ancalle enfocó su propuesta en la descontaminación de ríos, además de asegurar que cuando estuvo en la Región se dio trámite a varios procesos sancionadores contra funcionarios, mientras que Huamantuma aseguró que continuará con lo iniciado en su cargo como consejero regional de Arequipa.

MÁS ATAQUE QUE PROPUESTA

El segundo grupo, que concentró a los otros 7 candidatos a la Región dejó más ataques entre las duplas conformadas, que propuestas por parte de los aspirantes a gobernador regional, muchos de los ataques se concentraron en recordar el pasado en cargos públicos de los aspirantes.

Debate de los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

El primero en tomar la palabra fue Elmer Cáceres Llica, de Alianza Para el Progreso, quien se guardó sus mejores propuestas para su mensaje final, en el que aseguró que revertirá Majes Siguas a la Región. En el inicio señaló que su gestión reduciría la anemia al 0%, no obstante, esta cifra actual supera el 30 %.

Su contrincante de dupla, Benigno Cornejo Valencia, de Arequipa Avancemos, no se guardó nada y aseguró estar arrepentido de ser su padrino, además de recordarle su paso por la Región, gestión que no completó al ser encarcelado. Entre sus propuestas, señaló que se renovarán las ambulancias obsoletas de establecimientos de salud, además de la creación de un Colegio de Alto Rendimiento para los deportistas. Asimismo, propuso la implementación de una central de videovigilancia.

La dupla siguiente, entre Héctor Herrera Herrera, de Somos Perú, y Alfredo Zegarra Tejada, de Fuerza Arequipeña, tampoco se quedó atrás en temas de ataques. Mientras que Herrera le mencionó el tema de la depredación de la campiña, Zegarra prefirió responder a ello asegurando que tenía un file con denuncias de Herrera, aunque señaló que no mostraría su contenido por un tema de respeto.

En propuestas, Herrera centró las suyas en proyectos de conexión vial para las provincias de Caylloma, Condesuyos y La Unión, además de otorgar becas para estudiantes en carreras técnicas. En su mensaje final, prefirió seguir haciendo cuestionamientos hacia Zegarra que en detallar su plan de gobierno.

En cuanto a Zegarra, mencionó la construcción de un hospital en Socabaya, además de la construcción de colegios con laboratorios. A esto se le suma la construcción de una vía hacia Chivay y la gestión para concretar el gasoducto surandino.

Finalmente, fue el debate entre 3 candidatos. El primero en tomar la palabra fue Berly González Arias, de Yo Arequipa, quien mencionó más proyectos a cargo del Ejecutivo Nacional que aquellos que se encuentran en manos del Gobierno Regional.

En el turno de Hugo Aguilar, del Partido Aprista Peruano, apuntó al tema de represas, señalando que las actuales no fueron dragadas desde su construcción, además de señalar que se le brindará apoyo a la minería artesanal digna.

Finalmente, Yackeline Huarsaya Calizaya, del Frepap, apuntó su intervención a la reducción de la pobreza, además del saneamiento en Castilla, Condesuyos y Caylloma. Asimismo, señaló que se reactivará la economía para bajar los índices de informalidad laboral.

En ambos grupos, los candidatos poco o nada pudieron dar nociones para hacer realidad sus propuestas. No obstante, las preguntas más centradas vinieron de la única candidata mujer a la Región, quien solicitó al candidato del Apra dar detalles de su plan de gobierno.

De esta manera, concluyó la única oportunidad de ver a los 14 aspirantes a gobernador regional debatir con ideas, donde el común denominador fue el tema de salud, en el cual se hizo mención a los hospitales en ejecución, sin embargo, poco se habló del personal médico que se requerirá para que todos estos funcionen.

CERRARON VÍA PARA EVITAR ACCIDENTES

Un tramo de la avenida Venezuela fue cerrado debido a que los candidatos acudieron con sus portátiles para participar del debate en la Universidad Nacional de San Agustín.

Personal de la Policía de Tránsito estuvo en la zona, por lo que vehículos de transporte público y privado debieron tomar vías alternas, pese a ello, se generó congestión en la zona, generando la molestia de los conductores. Una vez terminado el debate, se reabrió la avenida.