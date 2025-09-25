Como parte de las celebraciones por el Día del Periodista, el Centro Federado de Periodistas de Ica ha organizado un evento académico gratuito que se realizará el sábado 27 de setiembre a las 10:00 a.m. en el salón de actos de la Municipalidad Provincial de Ica.

De primer nivel

La jornada contará con la participación de reconocidos profesionales de la comunicación, dirigida especialmente a estudiantes de Ciencias de la Comunicación, periodistas y comunicadores de la región, quienes podrán acceder a estas conferencias magistrales de primer nivel.

Uno de los ponentes será el destacado periodista y escritor peruano José Carlos Paredes Rojas, actual director del programa Contracorriente en Willax Televisión y colaborador de la revista Caretas.

Paredes, con amplia trayectoria en medios y cargos institucionales, es autor de diversos libros de investigación periodística como El otro Vladi, La hora final, La caída final y el más controvertido, El perfil del lagarto, donde expone presuntas irregularidades atribuidas al expresidente Martín Vizcarra.

Asimismo, se presentará la periodista nacional Laura Urbina Saldaña, egresada de la Universidad Nacional del Santa, actual coordinadora de noticias en RPP y encargada del sistema de “El Rotafono” y con experiencia en medios como El Comercio, Correo de Chimbote y Radio Santo Domingo.

