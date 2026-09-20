El jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Juan Castro Vargas, comentó cómo se desarrollan los trabajos de limpieza en cauces y la instalación de mallas ante un Fenómeno El Niño que ya se muestra inclemente. Dijo que la meta del Ejecutivo es mitigar el impacto de las precipitaciones y garantizar la seguridad de cerca de 800 mil familias a nivel nacional.

¿Cuánto se ha avanzado en los 70 puntos críticos que le corresponden a la ANA?

Estamos interviniendo de forma progresiva en 17 de los 70 puntos críticos asignados. No se ha dejado de lado ningún sector. La totalidad de los trabajos debe culminar este diciembre.

¿En qué regiones se han iniciado los trabajos?

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima. No fue simultáneo porque requeríamos acondicionar la maquinaria, operarios y asegurar el abastecimiento local de combustible con todos los permisos técnicos y municipales.

De todas las regiones, ¿cuál considera que representa la situación más crítica?

La región más complicada es Piura. El río Piura atraviesa la zona urbana y periurbana de una ciudad que es, por naturaleza, inundable. Nuestra mayor atención está en el tramo de 30 a 45 kilómetros que va desde la presa Ejidos hasta el sector de Simbilá.

¿Qué tipo de acciones se están realizando en Lima y qué diferencia hay con el norte?

Desde Tumbes hasta Lima, la base del trabajo es la descolmatación y limpieza de cauces. La diferencia en Lima (ríos Rímac y Chillón) es que los cauces son pedregosos a diferencia del suelo arenoso del norte. El trabajo con piedra es más lento y genera un desgaste mayor en la maquinaria, exigiendo mantenimientos más frecuentes.

¿Qué otras zonas concentran la mayor preocupación del sector?

La Libertad nos preocupa por el río Chicama, que podría generar problemas en Ascope y Chiclín debido a obras inconclusas de otras entidades, amenazando la Panamericana Norte y zonas pobladas. En Lima, la atención principal está en las quebradas de Chosica y Santa Eulalia, donde instalaremos las barreras dinámicas para contener lodo y rocas.

¿En qué etapa se encuentra la instalación de barreras dinámicas?

Son las barreras dinámicas –que llaman geomallas–, que permanecieron almacenadas desde gestiones anteriores. Ya hemos destrabado los procesos para instalar 12 de estas en 10 quebradas. La verificación técnica de los primeros seis puntos ya dio conformidad y el resto concluye informe el 20 de septiembre. La empresa adjudicada inició esta semana la primera instalación en la quebrada Cupiche, en la provincia limeña de Huarochirí, la cual involucra especialistas en perforación de alta montaña y maquinaria pesada. Los trabajos serán de manera simultánea y culminarán en un plazo máximo de 95 días calendario.

Si las lluvias se adelantaran por el fenómeno El Niño, ¿cuál es el plan de contingencia?

Monitoreamos constantemente los informes científicos del ENFEN. Ante un posible adelanto de precipitaciones en noviembre, hemos implementado dobles turnos de trabajo en tramos críticos como Piura y jornadas desde las 5:00 a.m. en Tumbes. Asimismo, coordinamos con el sector privado bajo el D.U. 010 para intervenir tramos clave como Puente Franco en Tumbes.

¿A cuántas familias se busca proteger con este despliegue de infraestructura?

A nivel de todo el Ejecutivo y las intervenciones articuladas, estimamos proteger a un promedio de 800 mil familias a nivel nacional.

En caso de un evento climático extraordinario, ¿qué garantías hay sobre el trabajo realizado?

Si se presenta un evento de magnitud extraordinaria, los caudales pueden sobrepasar la capacidad técnica de cualquier obra de descolmatación. Por ello, la preparación del Ejecutivo incluye también la contingencia: instalación de albergues con carpas, motobombas, hidrolavadoras para drenar ciudades y hospitales móviles. La meta es mitigar y reducir el impacto al mínimo posible.

Si tuviera que sintetizar los puntos más sensibles donde la ciudadanía debe estar más atenta, ¿cuáles serían?

Sin duda Piura y el sistema de quebradas de Lima (Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia) donde se ubicarán las mallas dinámicas. En 2015 estas mallas retuvieron toneladas de rocas y salvaron vidas; su correcta operatividad es la prioridad para proteger a la población.

Cifras

12 geomallas se instalarán en 10 quebradas de Chosica y Santa Eulalia.

70 puntos críticos de atención maneja la ANA en el país.

Juan Castro Vargas

Jefe de la ANA

Biólogo de la Universidad Nacional de Trujillo. Máster en Ciencias e Ingeniería con mención en Gestión Ambiental y doctor en Ciencias Ambientales. Cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional.

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