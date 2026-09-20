La vía de interconexión de la zona alta quedó habilitada para la transitabilidad de vehículos livianos y de carga pesada.

Son más de 10 kilómetros ejecutados por la Municipalidad Provincial de Chincha mediante el mecanismo de Obras por Impuestos para unir a los distritos de Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Chincha Alta y Alto Larán.

Conexión vial

La ruta consta de cuatro carriles para evitar el congestionamiento y esta proyectada para acortar la distancia en los viajes a Huancavelica al tener intersección con la vía que conduce a La Culebrilla, y también conecta con la carretera hacia Topará, la cual cuenta con empalme para llegar a la panamericana sur, altura de Jahuay.

La obra inaugurada por la alcaldesa provincial de Chincha, Silvia Barrios, consta también de puentes para facilitar el ingreso a los asentamientos humanos de la zona alta de Chincha y este de Pueblo Nuevo.

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