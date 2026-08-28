La ejecución del proyecto vial hacia Huacachina volvió a generar tensión en Ica. Maquinaria pesada y un contingente policial llegaron hasta el área que pertenecía al Club Centro Social Ica, luego de que la Municipalidad Provincial de Ica ejecutara la expropiación del predio destinado a la continuación de la vía y la ciclovía.

Proceso por meses

El terreno tiene un área de 3,006.02 metros cuadrados y fue objeto de un proceso de expropiación aprobado por unanimidad por el Concejo Provincial de Ica el 30 de abril de 2026, mediante el Acuerdo de Concejo N° 073-2026-MPI. La propiedad se encuentra actualmente inscrita a nombre de la Municipalidad Provincial de Ica en la Partida Registral N° 11261775 de la Oficina Registral de Ica, Zona Registral N.° XI.

En el documento registral, el predio aparece como “SUBLOTE B1-ÁREA AFECTADA”, parte del predio Potrero Grande Lote Potrero 02, Potrero Grande Tío José, ubicado en el sector Monte Huacachina.

El principal punto de conflicto entre ambas partes está relacionado con el valor del terreno. La primera tasación atribuida al Ministerio de Vivienda estableció un valor de S/ 494,993.30. Con ese monto se sustentó inicialmente el proceso de expropiación.

Sin embargo, el Centro Social cuestionó aquella valorización. Su vicepresidente, Jorge Girao Araujo, sostuvo que la primera evaluación fue realizada por un profesional cuya especialidad habría sido cuestionada y que posteriormente el propio Ministerio de Vivienda dejó sin efecto dicha tasación. Posteriormente se realizó una nueva tasación que, según lo expuesto habría elevado el valor del predio a S/ 853 mil.

El regidor Carlos Ponce Aparicio confirmó que existe una nueva valorización y señaló que la Municipalidad deberá adoptar las medidas correspondientes para reconocer la diferencia. De acuerdo con las cifras expuestas por los representantes municipales, luego del monto considerado inicialmente existiría un saldo de aproximadamente S/ 353 mil por completar.

Ponce explicó que el Concejo Provincial tendría que volver a sesionar para disponer el depósito correspondiente. “Vamos a hacer una nueva sesión para poder llevar y hacer el depósito”, señaló.

El regidor José Luis Escate fue más crítico con quienes se encontraban frente a la maquinaria y utilizó el término “matones” para referirse a algunas de las personas que, según su versión, impedían el avance de los trabajos.

Por su parte, la regidora Ana Huarcaya cuestionó que algunas personas intentaran impedir físicamente el ingreso de la maquinaria y sostuvo que quienes consideran vulnerados sus derechos deben acudir a las instancias correspondientes. “Si tú quieres reclamar un derecho que te corresponde, tráetelo por la vía judicial”, expresó.

Desde la Municipalidad Provincial de Ica, la ejecutora coactiva Ana Lizeth Siguas Ferreyra defendió el procedimiento realizado y señaló que el terreno ya fue recuperado para permitir la culminación de la obra. Según explicó, el expediente llegó a su unidad a fines de junio de 2026 y posteriormente se realizaron las actuaciones correspondientes para ejecutar la toma de posesión.

“Lo importante y lo primordial es que se ha recuperado este predio para la culminación del proyecto de la ciclovía”, sostuvo y señaló además que el área fue entregada al Gobierno Regional de Ica para continuar con los trabajos. “Ya ha sido entregado al gerente de obras del Gore Ica”, afirmó.

En el lugar, maquinaria pesada comenzó con el retiro de escombros y obstáculos para permitir la continuación de los trabajos. Según la funcionaria, posteriormente correspondería avanzar con el asfaltado y la culminación de las veredas contempladas en el proyecto.

Club Centro Social

En tanto, Jorge Girao Araujo aseguró que la institución está de acuerdo con la construcción de la ciclovía y con el desarrollo de la ciudad, pero exige que la expropiación y la toma de posesión se realicen respetando el procedimiento legal.

El dirigente sostuvo que el reclamo está relacionado con el procedimiento y no únicamente con el dinero. “No es una cuestión económica. Siempre se le pidió al alcalde tener una mesa de diálogo”, afirmó.

Según su versión, la nueva tasación no habría sido considerada adecuadamente antes de ejecutarse la toma de posesión. “Uno no puede hacer justicia por sus propias manos”, señaló al cuestionar la forma en que se habría ejecutado la diligencia.

El vicepresidente del club informó que la institución ha iniciado dos acciones judiciales. La primera, según explicó, corresponde a una demanda contencioso-administrativa contra el acuerdo de Concejo que aprobó la expropiación. La segunda está relacionada con el procedimiento de ejecución coactiva utilizado para la toma de posesión.

Cabe señalar que la doble vía Ica –Huacachina es una obra del Gobierno Regional de Ica y se invierte más de 42 millones 425 mil soles. El proyecto contempla dos carriles de seis metros de ancho cada uno, incluyendo ciclovía y zonas de trote actualmente en ejecución. Además, se incorporará iluminación solar de última generación, semaforización y áreas verdes, con el objetivo de ofrecer una vía más segura y funcional para vehículos, ciclistas y peatones.

La obra abarca desde Puente Blanco hasta la subida al balneario de Huacachina, con un diseño que busca mejorar la conectividad y dinamizar el tránsito hacia uno de los destinos turísticos más importantes de la región.

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