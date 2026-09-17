El penal El Milagro de Trujillo continúa siendo una coladera. Agentes de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario (INP) ejecutaron una requisa y hallaron decenas de empaques con droga y conexiones eléctricas clandestinas.

VER MÁS| Gobierno ofrece S/ 300 mil por la captura de “Jolín”, cabecilla de banda que aterra a Trujillo

Operativo

La intervención se ejecutó la madrugada de ayer. En la redada participaron 55 policías que revisaron una a una las celdas de los pabellones de máxima seguridad. Todo esto mientras miembros de las Fuerzas Armadas los respaldaban a través del control perimétrico externo de la cárcel trujillana.

El desplazamiento de los soldados se dio con la finalidad de garantizar la seguridad exterior, teniendo en cuenta que al lugar también llegaron familiares de algunos internos, que creían que el operativo buscaba trasladar a presos a otras cárceles del país.

Tras la requisa, el Ministerio del Interior (Miniter) confirmó que se decomisaron 298 ketes de marihuana y 28 bolsitas de clorhidrato de cocaína. Asimismo, se retiraron conexiones eléctricas clandestinas detectadas en uno de los pabellones.

“Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Ministerio del Interior para fortalecer el control penitenciario, neutralizar las comunicaciones ilegales y evitar que los centros de reclusión sean utilizados como plataformas para la planificación de extorsiones, amenazas y otros delitos que afectan la seguridad de la ciudadanía”, informó el Mininter.

Nacional

El operativo se realizó en simultáneo en cinco penales del país declarados en emergencia. Además de El Milagro, también se intervinieron los centros penitenciarios Miguel Castro Castro (se incautaron 19 celulares, cuatro routers, 28 cargadores y nueve audífonos), Ancón I (se hallaron 38 envoltorios con pasta básica de cocaína), Challapalca (se encontraron objetos punzocortantes) y Cochamarca (se decomisaron 24 envoltorios con marihuana).