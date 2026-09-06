Con el objetivo de contener los graves delitos que, presuntamente, se dirigen desde las celdas, el Ejecutivo declaró estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad en el país, entre ellos el establecimiento penitenciario El Milagro, en Trujillo. También están comprendidos en la medida de excepción Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima).

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La medida tiene una vigencia de 60 días calendario, contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo N°128-2026-PCM, por perturbación de la paz y el orden interno.

DISPOSICIONES

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantiene la administración y custodia del establecimiento penitenciario.

En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas, desplegará operativos permanentes para garantizar la seguridad de los establecimientos penitenciarios y la protección de sus perímetros y áreas de intangibilidad, en coordinación con el INPE.

En esa línea, se anuncian controles permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE. Además, será riguroso ell control de acceso de todas las personas a los establecimientos penitenciarios.

Acciones de inteligencia, a fin de prevenir fugas, alteración del orden y actividades delictivas en los establecimientos penitenciarios.

Cabe indicar que, durante la vigencia de la norma, se garantiza el respeto irrestricto a los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El 29 de agosto, el diputado Harvey Colchado Huamaní visitó el penal El Milagro de Trujillo y constató in situ su problemática con los equipos de control de ingreso, pues están obsoletos.

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