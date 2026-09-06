Las primeras acciones para reforzar la seguridad externa de los penales declarados en emergencia comenzaron con el reconocimiento del perímetro del penal Trujillo Varones “El Milagro”.

El viceministro de Recursos para la Defensa, Darwin Eufracio León, realizó una inspección en la zona donde se tiene previsto instalar un retén militar.

Durante la visita se efectuaron mediciones y se identificó el espacio destinado a las operaciones de las Fuerzas Armadas, que apoyarán a la Policía Nacional en la vigilancia del perímetro exterior hasta un radio de 200 metros, conforme al Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, publicado hoy.

La jornada también permitió revisar, junto con personal administrativo del INPE, el sistema de control para el ingreso de visitas.

En esa inspección se detectó que tres escáneres para revisión de bultos y un equipo de body scan no estaban operativos desde hace varios años, según informó el personal penitenciario.

🚨 Declaran en emergencia cinco penales del país.



Ante la disposición del Gobierno, el viceministro de Recursos para la Defensa, Darwin Eufracio, se trasladó a Trujillo y visitó el penal El Milagro para coordinar acciones de seguridad. pic.twitter.com/AtalpF12mV — Mindef Perú (@MindefPeru) September 5, 2026