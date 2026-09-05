El Gobierno designó a Fernando Julio Laca Barrera como nuevo presidente del directorio de Sedapal S.A., mediante el Acuerdo de Directorio N.° 001-2026/025-FONAFE, aprobado el 4 de setiembre y publicado en el diario El Peruano.

El nombramiento marca el inicio del proceso de reestructuración de Sedapal , según anunció el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

La medida busca impulsar una gestión más eficiente y orientada a resultados, con el objetivo de mejorar la continuidad, seguridad y calidad del servicio de agua potable para las familias de Lima y Callao.

Arnillas aseguró que la reestructuración busca fortalecer a la empresa y descartó que esta implique una privatización del servicio. “El agua es pública, del Estado, y va a seguir siendo así”, afirmó el titular del sector.

Laca Barrera es ingeniero civil y cuenta con experiencia en el sector de agua y saneamiento. Fue viceministro de Construcción y Saneamiento en dos oportunidades y ocupó cargos directivos en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

También se desempeñó como especialista sénior en agua y saneamiento del Banco Mundial y participó en programas de asistencia técnica y reforma institucional orientados a fortalecer la gestión y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

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