El ministro de Salud, Luis Dyer, explicó que las facultades legislativas solicitadas al Congreso buscan impulsar la transformación digital del sector y reducir la burocracia que retrasa la atención de los pacientes. Según indicó, la propuesta contempla mejorar la conexión entre hospitales, centros de salud y consultorios para facilitar el intercambio de información.

Dyer señaló durante una entrevista en RPP, que una de las principales dificultades del sistema es que los establecimientos de salud manejan información de manera aislada, incluso sobre aspectos administrativos como el inventario de medicamentos.

“Nuestra meta a corto plazo es la transformación digital (...). Se va a empezar a mejorar la parte administrativa de los hospitales y los centros de salud”, indicó.

El ministro explicó que actualmente los registros todavía se manejan en papel y no existe una conexión adecuada entre los establecimientos.

“Hoy no tenemos conexión. Por ejemplo, algo tan sencillo como un consultorio con el inventario de la farmacia. No tenemos conexión entre hospitales”, refirió.

Cuatro medidas forman parte de la propuesta

Entre las medidas planteadas figura un sistema que permita consultar en tiempo real el inventario de las farmacias, además de una mejor gestión de los horarios de atención y notificaciones sobre las citas. El ministro precisó que busca reducir el uso de documentos físicos e implementar historias clínicas electrónicas para facilitar el acceso a la información de los pacientes.

Sobre este punto, Dyer sostuvo que la falta de digitalización afecta actualmente a distintos niveles del sistema sanitario.

“Estamos a un nivel que cada consultorio médico en nuestro país, cada hospital, tiene información en papel y no se comparte. No hay digitalización”, advirtió.

El titular del Minsa indicó que el objetivo es avanzar con la interconexión de los establecimientos durante los próximos meses, como parte de la modernización planteada mediante las facultades legislativas.

“Para fin de año debo tener conectados los 25 hospitales de Lima y los 500 centros de salud”, señaló.