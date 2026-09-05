El Poder Ejecutivo aprobó la Política General de Gobierno 2026-2031, mediante el Decreto Supremo N.° 127-2026-PCM, bajo el objetivo de ordenar el Estado, recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento económico y convertir las decisiones públicas en resultados concretos para la ciudadanía.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que la política constituye la hoja de ruta de la actual gestión y está estructurada en cinco ejes prioritarios, orientados a reducir brechas sociales, garantizar derechos fundamentales y fortalecer la capacidad del Estado.

El primer eje busca reducir la inseguridad ciudadana, mediante acciones contra los delitos violentos, la extorsión y el crimen organizado, además de fortalecer el acceso a la justicia y recuperar el control de zonas afectadas por economías ilegales.

El segundo eje está enfocado en reducir la vulnerabilidad frente a desastres y al cambio climático. Para ello, plantea mejorar el ordenamiento territorial, fortalecer la respuesta ante emergencias y promover la adaptación de las ciudades, los ecosistemas y las actividades productivas.

El tercer eje apunta al desarrollo integral de las personas, con medidas para mejorar los servicios de salud y educación, fortalecer las capacidades laborales, garantizar la seguridad alimentaria, ampliar el acceso a servicios básicos y reducir el trabajo infantil.

El cuarto eje busca elevar la productividad y promover el empleo formal, mediante el impulso a las micro y pequeñas empresas, mayor seguridad jurídica para las inversiones, reducción de brechas de conectividad y fortalecimiento del comercio exterior.

Finalmente, el quinto eje plantea consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho, fortaleciendo las instituciones, la rendición de cuentas, la coordinación entre entidades y el diálogo con la sociedad civil y el sector privado.

La política fue presentada previamente por Galarreta ante la Cámara de Diputados, el pasado 20 de agosto. En esa oportunidad, el jefe del Gabinete sostuvo que el Gobierno busca impulsar reformas para construir un Estado más eficiente y al servicio de la ciudadanía.

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