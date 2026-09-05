El cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 llega este sábado 5 de setiembre a una fecha clave. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene hasta hoy para declarar inscritas las candidaturas definitivas que participarán en los comicios del próximo 4 de octubre.

De acuerdo con el cronograma electoral, el plazo para que el JNE resuelva las apelaciones relacionadas con tachas y exclusiones de candidatos venció ayer, 4 de setiembre. Con ello, el proceso entra en una etapa decisiva de cara a la jornada electoral.

Sin embargo, aún queda un plazo previsto para casos específicos. El 3 de octubre vencerá la fecha límite para disponer la exclusión de un candidato por situación jurídica , según las reglas establecidas para este proceso electoral.

Las ERM 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. En esta jornada, los ciudadanos elegirán a gobernadores y vicegobernadores regionales, así como a alcaldes y regidores de todo el país.

Según el padrón electoral informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 26 millones 314.774 ciudadanos están habilitados para votar en estos comicios, cifra que representa 200.155 electores más que los registrados en las elecciones generales de abril.

En total, la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir 13.148 autoridades regionales y municipales.

El JNE exhortó a los electores y a las organizaciones políticas a informarse mediante los canales oficiales y respetar los plazos establecidos para garantizar un proceso electoral ordenado y transparente.

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