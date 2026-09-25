La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunió con una misión del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encabezada por su vicepresidenta de Países e Integración Regional, Anabel González. La agenda incluyó propuestas relacionadas con seguridad ciudadana, prevención ante el fenómeno El Niño, infraestructura educativa y modernización del Estado.

En materia de seguridad, el Ejecutivo planteó como prioridad la lucha contra el crimen organizado y expuso la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura penitenciaria. Además, se abordó el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú y la seguridad en las fronteras.

¿Qué otros temas se abordaron?

Otro de los puntos estuvo relacionado con la preparación y respuesta frente al fenómeno El Niño. El Gobierno expresó su interés en contar con respaldo del BID para desarrollar obras preventivas tanto en el corto como en el largo plazo.

La agenda educativa contempla la elaboración de una hoja de ruta entre el BID y el Ministerio de Educación en el marco del Plan Nacional de Educación. Entre las propuestas figuran una escuela de formación docente, modelos de gestión autónoma para colegios y mecanismos para ejecutar y mantener proyectos mediante asociaciones público-privadas, obras por impuestos, obras por servicios e inversión pública directa.

El organismo también brindará acompañamiento técnico para las iniciativas de modernización de la administración pública. La cooperación comprende el trabajo de la Unidad de Cumplimiento y la Unidad de Destrabe Administrativo de la Secretaría Estratégica Presidencial del Despacho Presidencial.

Cartera de inversiones

Durante el encuentro se revisó la cartera del BID en Perú, que comprende 28 préstamos de inversión destinados a sectores como transporte, saneamiento, salud, justicia y agricultura. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, destacó la cooperación para impulsar inversiones y mejorar los servicios públicos, mientras que también se planteó acelerar la ejecución y los desembolsos de los proyectos vigentes.

En la reunión también participaron el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; el canciller Carlos Espá; el ministro de Educación, José Antonio Chang; y el integrante de la comisión consultiva José Chlimper. El encuentro dio seguimiento a los temas tratados previamente entre la mandataria y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, durante su visita a Nueva York.