Cusco: evalúan escenarios de riesgo ante la visita del papa León XIV a Sacsayhuamán.

Autoridades de Cusco llevaron a cabo la inspección en campo de los diversos sectores del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán para el reconocimiento de las rutas de ingreso y salida, accesos vehiculares y peatonales, zonas de circulación y concentración de personas, ubicación del escenario, áreas operativas, puntos de atención y posibles rutas de evacuación, durante la visita del papa León XIV.

Durante la labor de campo también se evaluaron posibles escenarios de riesgo por emergencias médicas, aglomeraciones, dificultades en el desplazamiento y evacuación de personas, ocurrencia de incendios, fenómenos naturales y otras situaciones que pudieran comprometer la seguridad de los asistentes y la integridad del patrimonio arqueológico del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán.

El jefe del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, Francisco Solís, refirió que la inspección permitió evaluar integralmente las condiciones de seguridad, accesibilidad, desplazamiento, control y capacidad de respuesta ante posibles situaciones de emergencia, considerando las características topográficas de Saqsaywaman y las condiciones de conservación del patrimonio arqueológico durante la visita papal.

En ese sentido, las acciones desarrolladas constituyen medidas preventivas destinadas a contribuir al adecuado desarrollo de la visita de su santidad, procurando que estas se desarrollen bajo criterios de seguridad, prevención y gestión del riesgo de desastres, protección del patrimonio cultural y conservación del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

En estas actividades de coordinación en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, participaron representantes del Arzobispado del Cusco, Policía Nacional del Perú, Ejército del Perú, Instituto Nacional de Defensa Civil, Municipalidad Provincial del Cusco, así como personal del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán.