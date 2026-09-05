El Gobierno autorizó la transferencia de S/ 63,2 millones al Ministerio de Relaciones Exteriores para financiar los gastos relacionados con la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 17 de noviembre de 2026.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 176-2026-EF, publicado en el diario El Peruano. Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

El propósito de la transferencia es garantizar la organización y atención de las actividades oficiales vinculadas con la visita del pontífice, considerada un evento internacional de alto nivel. Los recursos permitirán a la Cancillería atender los gastos necesarios para el desarrollo de la agenda y los compromisos protocolares asociados a la presencia del papa en el país.

El monto será incorporado al presupuesto de la Cancillería como gasto corriente, en la partida de bienes y servicios, y estará destinado a la organización de eventos internacionales de alto nivel, vinculados con el fortalecimiento de la política exterior y la acción diplomática.

La norma establece que la Cancillería deberá aprobar, dentro de los cinco días calendario de su vigencia, la desagregación de los recursos transferidos.

Asimismo, precisa que el dinero no podrá ser utilizado para fines distintos a los establecidos en el decreto, bajo responsabilidad.

El decreto supremo lleva las rúbricas de la presidenta Keiko Fujimori, y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y establece las disposiciones presupuestales necesarias para atender los compromisos derivados de la visita papal.

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