La Municipalidad Distrital de Yanahuara está en riesgo de perder un terreno de 2 mil metros cuadrados ubicado en la urbanización Piedra Santa, luego de que el predio llegara a un proceso de ejecución hipotecaria que incluía un segundo remate judicial, programado para el 10 de setiembre y posteriormente suspendido.

El terreno fue entregado inicialmente por la urbanización Piedra Santa como aporte para usos múltiples, por lo que los vecinos sostienen que se trata de un espacio destinado al beneficio de la comunidad. Sin embargo, el predio terminó inscrito como propiedad de una ciudadana, lo que permitió que posteriormente fuera utilizado como garantía de una deuda.

TERRENO HIPOTECADO

Según explicó Guido López, representante de la organización Piedra Santa, en 2020 la ciudadana Lila Rosa Barraza habría iniciado un proceso de prescripción adquisitiva de dominio ante un juzgado, bajo el argumento de que ocupaba el terreno.

Los vecinos cuestionan esta versión. Aseguran que el predio nunca fue ocupado por Barraza ni fue utilizado como vivienda, pese a que ese habría sido uno de los argumentos utilizados para solicitar la prescripción.

Posteriormente, según la información proporcionada por los vecinos, Barraza lo habría hipotecado el terreno a favor de César Torres por 700 mil soles.

Al no cumplirse con el pago de la obligación, Torres inició las acciones para ejecutar la garantía y solicitar el remate judicial del predio.

El terreno llegó a ser considerado hasta en dos oportunidades para remate, pero no se concretó la adjudicación. El último remate había sido programado para el 10 de setiembre, aunque el Décimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa resolvió suspender el proceso de oficio, tras la protesta de los vecinos, quienes recién se habían enterado del hecho.

López cuestionó además el papel de la Procuraduría de la Municipalidad de Yanahuara y sostuvo que habría existido un descuido que permitió que el proceso avanzara hasta llegar a la etapa de remate judicial.

ORGANIZACIÓN

Los pobladores consideran que este caso no sería un hecho aislado y hablan de una presunta organización dedicada a apropiarse irregularmente de terrenos mediante procesos de prescripción y posterior inscripción de la propiedad.

Desde la Municipalidad Distrital de Yanahuara se informó que la Procuraduría continúa realizando acciones legales para defender el terreno.

Según la comuna, se tramita una acción civil de defensa del predio y también se han iniciado acciones penales por la presunta comisión de delitos en agravio de la municipalidad, contra quienes resulten responsables.

Asimismo, la municipalidad señaló que presentó quejas por presunta inconducta funcional contra personal del Poder Judicial, como parte de las acciones que realiza para cuestionar el desarrollo del proceso.