La ahora presidenta Keiko Fujimori juró ayer a los 19 integrantes de su primer Gabinete ministerial, el que está encabezado por el abogado fujimorista Luis Galarreta Velarde.

En el grupo, hay 13 que han tenido filiación política. De ese total, cinco mantienen inscripción vigente.

Ello permite desprender que la experiencia política ha sido clave en la designación. Lo tecnocrático, pese a que está presente, pasó a un segundo plano.

Se trata del propio presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta, y del ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, ambos en Fuerza Popular.

También figuran Ernesto Álvarez, en el Partido Popular Cristiano (Justicia); Rafael Belaunde, en Libertad Popular (Defensa); y Carlos Espá, en SíCreo (Cancillería).

Al menos ocho ministros registran afiliaciones concluidas. Otros seis no aparecen en los padrones de organizaciones políticas.

Los ocho que tuvieron afiliación en otras épocas son Vladimir Huaroc (Ambiente), que pasó por Convergencia Regional Descentralista y el Partido Descentralista Fuerza Social; Juan Manuel Sheput (Trabajo), quien militó en Perú Posible y Contigo; Rafael Rey (Transportes), que integró Renovación Nacional; y César Astudillo (Interior), quien estuvo afiliado brevemente a Renovación Popular.

A ellos se suman Luis Williams (Salud), que renunció a Progresemos en marzo de 2026; Rogers Valencia (Comercio Exterior), quien perteneció al Partido Aprista Peruano; Alberto Beingolea (Cultura), exdirigente y militante del Partido Popular Cristiano; y Elmer Cuba (Economía), que renunció a Todos por el Perú en 2016.

Sector clave

Sin embargo, la atención recae en el titular del Ministerio del Interior, el general del Ejército (r) César Astudillo, quien asume el cargo en un país que registra 1,191 homicidios en lo que va del año y promedia 70 denuncias por extorsión al día.

Como se sabe, Astudillo es senador de Fuerza Popular para el período 2026-2031 y encabezó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2018 y 2021. Asimismo, participó en el conflicto del Cenepa en 1995 y en el comando de la operación Chavín de Huántar, en 1997.

También fue ministro de Defensa durante la gestión de Dina Boluarte, entre febrero de 2024 y octubre de 2025.

Juramentación

El abogado Carlos Espá fue el primero de los flamantes ministros que juraron ayer. Asumió como titular primero como ministro de Relaciones Exteriores. El excandidato presidencial de SíCreo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Le siguió el economista Rafael Belaúnde Llosa como titular del Ministerio de Defensa. Es bachiller en Economía por la Universidad de Lima y fue candidato presidencial por Libertad Popular.

Luego asumió el economista Elmer Cuba Bustinza al frente del Ministerio de Economía. El nuevo ministro estudió Economía en la PUCP y desarrolló buena parte de su carrera como consultor y analista económico.

La ceremonia prosiguió con la juramentación virtual del abogado Ernesto Julio Álvarez Miranda en el Ministerio de Justicia. El expresidente del Tribunal Constitucional obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad de San Martín de Porres (USMP).

Otra novedad fue el regreso de José Antonio Chang Escobedo al Ministerio de Educación. El ingeniero industrial posee un doctorado en Educación por la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) y ya había ocupado esa cartera durante el segundo gobierno de Alan García.

Luis Williams Dyer Fernández asumió el Ministerio de Salud. El exjefe de personeros de Fuerza Popular es licenciado en Ciencias con mención en Negocios Internacionales por Barry University, en Estados Unidos.

Seguidamente, Marco Antonio Vinelli Ruiz juró como ministro de Desarrollo Agrario y Riego. El economista obtuvo su título en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y una maestría en Finanzas por ESAN.

El acto continuó con Juan Manuel Sheput Moore, quien volvió al Ejecutivo para dirigir el Ministerio de Trabajo. El ingeniero industrial cuenta con una maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva por la Universidad Externado de Colombia y fue ministro en anteriores gobiernos.

Posteriormente, Juan Carlos Requejo Alemán asumió el Ministerio de la Producción. El abogado estudió en la Universidad de Piura y obtuvo una maestría en Derecho en la PUCP.

La presidenta también tomó juramento a Rogers Martín Valencia Espinoza como ministro de Comercio Exterior y Turismo. El administrador de empresas es licenciado en Turismo por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y posee una maestría en Marketing Turístico y Hotelero.

Después fue el turno de Guillermo Shinno Huamaní, quien quedó al frente del Ministerio de Energía y Minas. El ingeniero mecánico egresó de la Universidad Nacional de Ingeniería y obtuvo una maestría en Administración por ESAN.

La ronda de juramentaciones siguió con Rafael Rey Rey en el Ministerio de Transportes. El ingeniero industrial estudió en la Universidad de Piura y anteriormente integró otros gabinetes ministeriales.

Acto seguido, Mauricio Fernando Arnillas Gonzales asumió el Ministerio de Vivienda, mientras que María Magdalena Seminario Marón hizo lo propio en el Ministerio de la Mujer. Ella es administradora de empresas por la Universidad de Piura.

En la parte final de la ceremonia juró Vladimir Huaroc Portocarrero como ministro del Ambiente. El antropólogo fue gobernador regional de Junín y también se desempeñó como viceministro de Gobernanza Territorial.

Luego asumió Alberto Beingolea Delgado al frente del Ministerio de Cultura. El abogado posee una maestría en Derecho Penal por la PUCP y fue congresista de la República.

La juramentación concluyó con Maritza Ivonne Canales Martínez como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La ingeniera en Industrias Alimentarias obtuvo su título en la Universidad Nacional Agraria La Molina, con experiencia en desarrollo social.

Análisis

El analista político César Campos afirmó que el Gabinete, presidido por Luis Galarreta, está integrado por “personajes conocidos, de experiencia tanto técnica como política”, y sostuvo que cumple con la promesa de Keiko Fujimori de conformar un equipo de “ancha base”.

Consideró que los elegidos fueron seleccionados “con bastante rigurosidad y cuidado”.

Sin embargo, agregó que los miembros del Gabinete “tendrán que demostrar talento político para sobrevivir” y que algunos de ellos, como Rafael Rey, Carlos Espá y Alberto Beingolea, podrían afrontar interpelaciones o censuras de la oposición.

Campos concluyó que se trata de un Gabinete “político-tecnocrático”.

Por su parte, la politóloga Alexandra Ames consideró que el nuevo Gabinete combina “experiencia política y técnica” y destacó la incorporación de excandidatos presidenciales, pues consideró que esto refleja una apertura dentro de un mismo sector político.

“Yo no lo llamaría de ancha base, lo llamaría (un Gabinete) de ancha derecha”, afirmó.

En esa línea, Ames resaltó que todos los ministros “tienen una marcada postura ideológica de derecha”, aunque admitió que hay distintos matices entre ellos.

Asimismo, cuestionó la escasa presencia femenina, pese a que, recalcó, “hay extraordinarias profesionales mujeres” que pudieron integrar un equipo “más equilibrado”.