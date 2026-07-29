Prime Video anunció que la tercera temporada de “Betty la Fea: La Historia Continúa”, que ahora llevará el título “Betty la Fea: Más Fea Que Nunca”, se estrenará el próximo 28 de agosto.

La plataforma confirmó que todos los episodios estarán disponibles desde el día del lanzamiento, permitiendo que los suscriptores puedan ver la temporada completa de una sola vez en más de 240 países y territorios.

El Cuartel de las Feas vuelve completo

La nueva temporada marcará el regreso del Cuartel de las Feas con todos sus integrantes originales, un reencuentro que no ocurría desde la telenovela emitida originalmente.

Además, volverán personajes recordados por los seguidores de la historia como El Francés y Román, quienes retomarán un papel importante dentro de la trama.

Una nueva etapa para Betty

La historia comienza cuando Betty regresa a Bogotá para asistir al desfile de despedida de Hugo Lombardi, un evento que reavivará viejas emociones y propiciará un nuevo encuentro con Armando Mendoza.

En esta etapa, la protagonista iniciará terapia, se mudará a un nuevo apartamento y enfrentará una crisis en Ecomoda tras un escándalo de plagio.

Al mismo tiempo, deberá afrontar un inesperado triángulo amoroso entre Armando y Michel, su expareja francesa, quien reaparece para cambiar el rumbo de su historia.

Prime Video destaca el legado de Betty

Javiera Balmaceda, Head of International Originals para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios, destacó el impacto que el personaje mantiene entre el público.

“Betty es uno de esos personajes que vive en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Esta nueva temporada honra ese legado mientras se atreve a llevar su historia a un lugar inesperado”, señaló.

El elenco original regresa

La serie, producida por RCN Estudios, vuelve a reunir a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, junto con Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos “Pity” Camacho, Diego Cadavid, Julio César Herrera, Luces Velásquez, Estefanía Gómez, Marcela Posada, María Eugenia Arboleda, Paula Peña, Jorge Herrera, Patrick Delmas, Alberto León Jaramillo, Zharick León, Brian Moreno y Geraldine Zivic.

La dirección está a cargo de Juan Carlos Mazo, mientras que el guion fue escrito por César Augusto Betancur “Pucheros”, Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo.