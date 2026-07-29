La asunción de Keiko Fujimori como jefa de Estado volvió a poner sobre la mesa un debate que surge con frecuencia en la política peruana: ¿debe decirse “presidente” o “presidenta”?

Esta diferencia se ha hecho evidente en discursos oficiales, transmisiones en vivo y publicaciones de instituciones.

De acuerdo con la Asociación de Academias de la Lengua Española y la Real Academia Española (RAE), ambas formas son correctas cuando una mujer ocupa la Presidencia. Sin embargo, “presidenta” es un término plenamente válido y ampliamente extendido en el uso actual para referirse a una mujer que ejerce ese cargo.

En el ámbito político también existen preferencias personales e institucionales. Algunas autoridades prefieren mantener el tratamiento de “presidente”, mientras que otras utilizan “presidenta” para visibilizar el género de quien desempeña la función.

En la práctica, el uso dependerá del criterio adoptado por la propia mandataria, de los documentos oficiales y del estilo editorial de cada medio de comunicación, ya que ambas denominaciones son aceptadas por la normativa del español.