Un grupo de vecinos del sector Los Flores, en el distrito de Santiago, bloqueó un tramo de la Panamericana Sur para exigir la instalación de semáforos y la ejecución de medidas que permitan reducir los constantes accidentes de tránsito registrados en este punto de la vía.

Reclamo de familias

La protesta se inició horas después de un nuevo accidente ocurrido en la zona, donde, según informaron los pobladores, dos motocicletas colisionaron dejando gravemente herido a uno de los conductores. Este hecho incrementó el malestar de los vecinos quienes aseguran que los siniestros viales son recurrentes en este cruce.

Con pancartas y bloqueando parcialmente la carretera, los manifestantes reclamaron la intervención inmediata de las autoridades, señalando que durante años han solicitado soluciones sin obtener una respuesta concreta.

Los vecinos sostienen que el cruce entre Los Flores y Sacta se ha convertido en un punto de alto riesgo debido al constante tránsito de vehículos de carga pesada, buses interprovinciales y automóviles particulares que circulan a gran velocidad.

Asimismo, advirtieron que la situación representa un peligro permanente para peatones, conductores y, especialmente, para los estudiantes de una institución educativa ubicada en las inmediaciones de la carretera, quienes diariamente deben cruzar la vía para asistir a clases.

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