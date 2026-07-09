El ciudadano Joel Flores Peña de 36 años de edad, padre de familia y exalumno de la institución educativa Sebastián Barranca, falleció a consecuencia de las graves heridas que sufrió en un accidente de tránsito registrado la tarde del martes 7 de julio en la carretera Panamericana Sur, a la altura de Casablanca, en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica.

Muerte violenta

De acuerdo con la información preliminar, el accidente involucró la motocicleta de placa Y2-5251, marca Wanxin, de color rojo, que era conducida por Flores Peña, y un camión de placa F7O-741, marca JAC, de color azul.

Según los primeros reportes, el camión habría perdido el control al pasar por un sector donde la calzada presenta un aparente hundimiento, impactando contra la motocicleta cuando el padre de familia retornaba de su jornada laboral.

Tras el choque, agentes de Serenazgo auxiliaron al herido y lo trasladaron de emergencia al hospital. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, Joel Flores Peña falleció debido a la gravedad de las heridas y a la considerable pérdida de sangre ocasionada por el fuerte impacto contra el pavimento. La víctima deja en la orfandad a dos hijas, una niña de 10 años y una bebé de apenas 10 meses.

Personas que presenciaron el accidente señalaron que en el sector, ubicado a la altura de Casablanca, se han registrado otros siniestros debido al mal estado de la vía. Indicaron que existiría un desnivel o hundimiento en la calzada que no cuenta con la señalización preventiva correspondiente.

Las autoridades deberán determinar, mediante las investigaciones, si el estado de la infraestructura vial tuvo alguna incidencia en el accidente y establecer las responsabilidades que correspondan.

En tanto, familiares y amigos han solicitado apoyo solidario para su esposa, Noelia García, quien puede recibir colaboraciones a través de Yape al número 934 381 492, a fin de afrontar los gastos derivados de esta repentina pérdida humana.

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