Una profunda tragedia enluta a una familia de escasos recursos en la provincia de Nasca. Orlando Huamaní, un joven padre de familia, perdió la vida la mañana de ayer luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se desplazaba a bordo de una motocarga por las inmediaciones del sector de Portachuelo. Su fallecimiento deja en la orfandad a tres menores de edad de 7, 5 y apenas 1 año, quienes dependían completamente de él.

Muerte violenta

La víctima, natural del distrito de Querobamba, provincia de Sucre, en la región Ayacucho, había salido de su vivienda alrededor de las 6:00 de la mañana y se dirigía a realizar compras de fruta para abastecer su hogar y enviar parte de la producción a sus familiares en Ayacucho.

Por razones que aún son materia de investigación, la motocarga azul que conducía sufrió un accidente en plena vía. El fuerte impacto le ocasionó graves heridas, principalmente en la cabeza, provocando una abundante pérdida de sangre.

Personas que se encontraban en las inmediaciones lo auxiliaron y fue trasladado de emergencia al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, el joven falleció poco después de su ingreso.

Familiares de la víctima señalaron que, según versiones recogidas en la zona, otro vehículo chocó la motocarga y se dio a la fuga. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió porque uno de los hijos de Orlando viajaba con él al momento del accidente. El menor sobrevivió, pero quedó profundamente afectado tras presenciar lo sucedido.

En medio del dolor, Maribel Gutiérrez, esposa del fallecido, recordó que aquella mañana todo parecía una jornada normal de trabajo. “Él salió temprano porque tenía que trabajar. Nunca imaginé que me llamarían para decirme que había fallecido. Solo salió a ganarse el pan para nuestros hijos”, expresó entre lágrimas.

La mujer contó que Orlando era el único sustento económico del hogar y que ahora enfrenta sola la difícil tarea de sacar adelante a sus pequeños.

EL DATO: Debido a la difícil situación económica que atraviesa la familia, cualquier ayuda al Yape 932 948 069, a nombre de Maribel Gutiérrez.

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