Los familiares de Jorge Luis Mendoza Chumbes, de 33 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del lunes 22 de junio en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Pueblo Nuevo, exigieron una investigación exhaustiva de los hechos y rechazaron las versiones que lo vinculan como conductor del vehículo involucrado.

Muerte violenta

Desde el distrito de Pachacútec, donde se realizó el velorio para despedir al joven, sus parientes ofrecieron declaraciones públicas con el objetivo de aclarar las circunstancias del accidente y pedir que las autoridades identifiquen al responsable que, según sostienen, conducía el automóvil y abandonó el lugar tras el impacto. Sería Josmell Gutiérrez Aguilar.

La tragedia ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando un vehículo Toyota Yaris de color rojo se vio involucrado en un accidente contra otra camioneta blanca, que terminó con la muerte de Mendoza Chumbes. Desde entonces, diversas versiones comenzaron a circular en redes sociales, entre ellas que la víctima habría estado conduciendo el automóvil o que el vehículo había sido robado, afirmaciones que la familia asegura son falsas.

Durante las declaraciones públicas, la madre del fallecido expresó su indignación por los señalamientos contra su hijo y pidió que se esclarezca lo ocurrido.

“Lo único que quiero es justicia y que se aclare cómo han pasado las cosas. No quiero que manchen el nombre de mi hijo. Él era un profesional, tenía dos profesiones y no era la persona que algunos han querido hacer ver”, manifestó.

Según el testimonio de la familia, Jorge Luis Mendoza Chumbes, conocido entre sus amigos y familiares como “Kevin”, salió de su vivienda luego de recibir la llamada de un amigo con quien mantenía una relación de amistad desde años atrás.

La madre relató que aquella noche el conductor llegó hasta las inmediaciones de su vivienda y lo llamó insistentemente para que saliera. Ambos se habría dirigido a un conocida discoteca ubicada por la subida a Huacachina, y tras consumir alcohol subieron a la unidad.

Uno de los principales puntos que la familia busca aclarar es que la víctima no conducía el vehículo al momento del accidente. De acuerdo con sus declaraciones, Mendoza Chumbes no tenía licencia de conducir y nunca manejó automóviles.

“Él no sabía manejar. Yo misma le había dicho alguna vez que comprara un vehículo para trabajar, pero me respondió que no tenía brevete y que no podía conducir. Era una persona muy responsable”, afirmó su madre.

“Lo que pedimos es que aparezca la persona que estaba manejando y diga la verdad. Mi hijo no robó ningún carro ni era un delincuente. Era un joven trabajador, profesional y con toda una vida por delante”, señaló la madre.

EL DATO: El conductor del auto Toyota de color rojo sería Josmell Gutiérrez Aguilar, quien habría manejado en estado de ebriedad y fugado tras el trágico choque.

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