En la carretera de penetración al distrito de Chincha Baja se produjo un accidente de tránsito con la subsecuente muerte de un adulto mayor.

Muerte violenta

De acuerdo con las investigaciones preliminares a la altura de la curva de San Agustín colisionaron un automóvil y un triciclo en el que se encontraba C. Mamani de 61 años, natural de Puno.

Producto de este hecho el sexagenario fue conducido al servicio de emergencia del hospital San José de Chincha, siendo diagnosticado como “policontuso por accidente de tránsito”.

Sin embargo, debido a sus lesiones horas después perdió la vida. Los efectivos de la comisaria de Chincha Baja, ante este fatal desenlace realizaron la detención de C. Vásquez, conductor del auto, participante en el hecho vial, quien esta investigado por el delito de homicidio culposo.

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