Un trágico accidente de tránsito se registró la madrugada de este sábado en el distrito de Subtanjalla, donde un ingeniero agrónomo de 31 años perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo pesado que luego se dio a la fuga.

Muerte en la vía

La víctima fue identificada como Juan Felipe Valle Sheron, quien retornaba de una reunión y cruzaba la doble vía para abordar una movilidad con dirección a su vivienda, ubicada en la urbanización San Joaquín. Según testigos, el joven ya había llegado a la berma central cuando fue violentamente embestido por un vehículo de carga que transportaría mercadería.

Tras el impacto, personal de Serenazgo de la Municipalidad de Subtanjalla acudió al lugar y solicitó apoyo del SAMU. Sin embargo, los médicos solo pudieron certificar el fallecimiento del ingeniero debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

Posteriormente, representantes del Ministerio Público, dirigidos por la fiscal Fiorella Yanet Aguilar Hernández, realizaron el levantamiento del cuerpo y ordenaron su traslado a la morgue central de Ica.

En tanto, efectivos de la comisaría de Subtanjalla iniciaron las investigaciones y vienen recopilando imágenes de cámaras de seguridad para identificar y capturar al conductor responsable del atropello.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO