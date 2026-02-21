Familiares, amigos y vecinos de Kimberly Cabezas Hernández, de 20 años, realizaron una manifestación pacífica frente a la sede del Ministerio Público en la Panamericana Sur, exigiendo justicia tras la muerte violenta de la joven en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 13 de febrero. La movilización congregó a decenas de personas que reclamaron celeridad en las investigaciones.

Cárcel para el conductor

El accidente tuvo lugar alrededor de las 10:00 p.m. en la vía que conduce a La Tierra Prometida, a la altura de la ferretería Tacas, donde Kimberly fue impactada por un tubular, que según la familia era conducido por José Alexander Flores Zapata, quien abandonó la unidad y huyó del lugar sin prestar ningún auxilio. Producto del fuerte impacto, la joven salió despedida varios metros y quedó tendida sobre el pavimento, donde murió.

En declaraciones a la prensa, la madre de la víctima, Gisela Yaneth Hernández Huamán, denunció graves irregularidades en el proceso de investigación y pidió a las autoridades actuar con prontitud. “Soy la mamá de Kimberly, pido a la fiscal que no sea indolente y vea mi dolor. Mi hija salió a comprar en su motocicleta y nunca regresó porque la atropellaron fatalmente. No nos quieren dar las cámaras de seguridad porque dicen que los trabajadores han sido amenazados. Ahora, en la entrega que le han dado a la policía, el oficial dice que se ve borrosa, pero hay otra cámara de la ferretería, donde se ve el video claro. Hay muchas irregularidades en la investigación policial y fiscal”, señaló con indignación.

La madre también acusó directamente al conductor del tubular. “Hasta ahora el conductor sigue libre, a pesar de que mató a mi hija y la dejó ahí tirada sin vida, sin prestarle ningún auxilio. Además, un policía movió la moto lineal a otro lugar y alteró la escena de la muerte violenta. También tomó el celular y las pertenencias de mi hija y no me los quiso dar en un primer momento”, denunció.

Sobre la supuesta quema del vehículo, aseguró que no fue su familia quien lo hizo. “La gente piensa que nosotros hemos quemado el tubular por cólera, pero no ha sido así. La gente misma del chico, sus allegados, quemaron el tubular para eliminar pruebas, y por eso la fiscal dice que no hay evidencia y la investigación no avanza. Están pidiendo testigos y yo los estoy consiguiendo, porque muchas personas han sido amenazadas”, declaró.

Los testigos coinciden en que el tubular circulaba a alta velocidad por una zona con tránsito constante. Algunos vecinos aseguraron haber visto cómo el conductor bajó del vehículo y dejó a la joven sobre la pista, acción que agrava aún más su responsabilidad.

“Mi hija fue dejada tirada en la vía, nadie la auxilió y el conductor se fue como si nada hubiera pasado. La violencia y la indiferencia de ese momento nos duele a todos”, añadió la madre de Kimberly.

Los manifestantes exigieron al Ministerio Público y a la policía garantizar transparencia en la investigación y acelerar la identificación del responsable. También pidieron el acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad que podrían contener evidencia crucial del hecho.

“Exigimos justicia, que se haga responsable de este crimen. No vamos a descansar hasta que la Fiscalía actúe y las irregularidades sean corregidas”, indicaron varios vecinos durante la concentración.

