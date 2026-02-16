Familiares y amigos de Kimberly Cabezas Hernández, de 20 años, realizaron una protesta la tarde de ayer, frente a la Unidad de Tránsito de la Región Policial Ica, en la urbanización San Joaquín, para exigir una investigación exhaustiva y justicia por su muerte violenta.

El pedido público surge tras el fatal accidente en que la joven perdió la vida luego de ser arrollada por un vehículo tubular en el sector de La Tierra Prometida la noche del 13 de febrero, alrededor de las 10:00 p.m., cuando regresaba a casa a bordo de su moto lineal.

Irregularidades en investigación

El conductor del vehículo que la impactó, según testigos, habría realizado una maniobra intempestiva e invadió el carril donde circulaba la víctima, provocando el choque frontal. Tras el impacto, Kimberly fue trasladada varios metros por el pavimento y falleció en el lugar. El responsable del hecho huyó sin prestar auxilio.

Durante la protesta, los familiares denunciaron irregularidades en la investigación de la Policía y afirmaron que un agente policial habría alterado la escena del accidente al mover la motocicleta siniestrada antes de que se realicen las diligencias correspondientes.

La madre de la joven afirmó conocer la identidad del presunto responsable, identificado como Alex Flores Zapata y aseguró que las autoridades ya tendrían conocimiento de su paradero, pero aún no se ejecuta su detención por falta de evidencias, debido a que habría sido obstruida la investigación al quemarse el tubular, supuestamente por personas vinculadas al implicado.

“Ya sabemos quién es el asesino de mi hija. La policía ya sabe pero no lo detienen por falta de evidencias, ya que quemaron el tubular pensando que fue mi familia, pero en realidad fue la familia de ese hombre que quemó el tubular para destruir las pruebas”, expresó la madre entre lágrimas.

Asimismo, la familia rechazó ofertas de “compensación económica” a cambio de retirar la denuncia. Según relataron, la madre del presunto implicado habría enviado a terceros para ofrecer 8 mil soles, propuesta que fue rechazada de plano por los familiares, quienes reiteraron su exigencia de justicia y de que se procese al responsable conforme a ley.

Los manifestantes también señalaron falencias en las diligencias fiscales y policiales, argumentando que el trabajo de campo en la escena del accidente no se habría realizado de manera adecuada, lo que pone en duda la investigación.

Finalmente, el cortejo fúnebre trasladó los restos de Kimberly al Cementerio General de Saraja, donde recibió cristiana sepultura en medio del dolor de sus seres queridos y la exigencia de respuestas claras por parte de las autoridades.

VIDEO RECOMENDADO