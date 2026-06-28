que resultó gravemente herido en un accidente de tránsito registrado la noche del domingo 21 de junio en la carretera Panamericana Sur falleció

Muerte violenta

Se trata de Miguel Ángel Torres Arcos, de 44 años, quien conducía una motocicleta marca Zongshen de placa 8801-HB cuando se produjo la colisión con un automóvil de placa ADA-270 en el kilómetro 312 de la vía, a la altura del sector de Lujaraja, en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica.

Tras el accidente, Torres Arcos fue auxiliado y trasladado al Hospital Regional de Ica, donde permaneció recibiendo atención médica debido a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció días después (23 de junio).

Familiares y allegados informaron que los restos de Miguel Ángel Torres Arcos ya fueron sepultados en el cementerio municipal de Ocucaje, donde recibió el último adiós de sus seres queridos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS