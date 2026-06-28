El conductor de una motocicleta que resultó gravemente herido en un accidente de tránsito registrado la noche del domingo 21 de junio en la carretera Panamericana Sur falleció a consecuencia de las heridas sufridas durante el impacto.

Muerte violenta

Se trata de Miguel Ángel Torres Arcos, de 44 años, quien conducía una motocicleta marca Zongshen de placa 8801-HB cuando se produjo la colisión con un automóvil de placa ADA-270 en el kilómetro 312 de la vía, a la altura del sector de Lujaraja, en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica.

Tras el accidente, Torres Arcos fue auxiliado y trasladado al Hospital Regional de Ica, donde permaneció recibiendo atención médica debido a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció días después (23 de junio).

Familiares y allegados informaron que los restos de Miguel Ángel Torres Arcos ya fueron sepultados en el cementerio municipal de Ocucaje, donde recibió el último adiós de sus seres queridos.

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