Entre lágrimas y pedidos de justicia, familiares, amigos, vecinos y compañeros de promoción despidieron la tarde de ayer a Jesús Esaut Peña Peña, el estudiante de 17 años que perdió la vida tras el accidente de tránsito ocurrido la noche del 4 de julio en el kilómetro 362 de la carretera Panamericana Sur, en el sector Santa Cruz, en la provincia de Palpa.

Último adiós

El cortejo fúnebre partió desde el distrito de Subtanjalla y culminó en el cementerio del distrito de San Juan Bautista, donde decenas de personas acompañaron el último adiós al adolescente. Durante todo el recorrido, familiares y compañeros portaron fotografías del joven y camisetas con su nombre, mientras repetían en varias oportunidades el mismo mensaje: “¡Queremos justicia!”.

Jesús Esaut Peña Peña falleció luego del choque entre un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur, que cubría la ruta Lima-Arequipa, y un automóvil particular Chevrolet de placa AWN-421 en el que viajaba junto a otros cuatro trabajadores que retornaban desde Nasca hacia Ica tras culminar una jornada laboral realizando instalaciones de cámaras de seguridad.

Aunque fue auxiliado y trasladado de emergencia hacia el Hospital Regional de Ica, el menor no resistió la gravedad de las heridas y falleció durante el trayecto. En el mismo accidente resultaron heridos Wualter Yonatan Guevara Medina (40), Samuel Cachique Dahua (31), Jesús Wilhelm Perales Campos (35) y Jhahir Aimar Peña Peña (22), hermano mayor de la víctima.

Durante el sepelio, los familiares expresaron su indignación luego de conocer que el conductor del bus, identificado como Hebert Alejandro Mendoza, recuperó su libertad tras cumplirse el plazo de la detención mientras continúan las investigaciones.

Una de las familiares manifestó su preocupación por la situación del proceso. “Nosotros queremos justicia porque no tenemos apoyo de nada de la empresa Cruz del Sur. Nadie nos ha llamado ni nos ha brindado ayuda. Sin embargo, la familia del conductor del auto sí nos está apoyando. Solo queremos que se aclare todo esto lo más antes posible”, expresó.

Los compañeros de promoción del estudiante también participaron del homenaje realizado previamente en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de Subtanjalla, donde Jesús cursaba el quinto año de secundaria.

EL DATO: Los estudiantes recordaron al adolescente como un joven alegre y solidario. “Era una persona muy alegre. Recuerdo el último jueves cuando compartimos clases. Nunca pensamos perder a un gran amigo”, comentó uno de sus compañeros.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO