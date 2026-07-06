Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado 4 de julio en el kilómetro 362 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Santa Cruz, en la provincia de Palpa, dejó como saldo un adolescente de 17 años fallecido y cuatro personas heridas, luego de la colisión entre un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur y un automóvil particular que se dirigía desde Nasca hacia la ciudad de Ica.

Tragedia vial

De acuerdo con la información preliminar, el accidente se registró en una zona cercana a la antena de Entel, donde inicialmente se reportó que una persona había quedado atrapada entre los fierros retorcidos del vehículo menor. La emergencia movilizó a la Compañía de Bomberos Voluntarios de Palpa, personal del Hospital de Apoyo de Palpa y posteriormente al SAMU de Ica, que acudió para reforzar las labores de atención y traslado de los heridos.

La víctima mortal era un adolescente que fue identificado como Jesús Esaut Peña Peña de 17 años de edad, quien viajaba en el automóvil particular, un Chevrolet blanco de placa AWN-421. El menor fue rescatado y evacuado de emergencia hacia el Hospital Regional de Ica; sin embargo, falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

En el automóvil que tenía un logo de la empresa ATRIOS Seguridad y Confianza también se trasladaban trabajadores dedicados a la instalación de cámaras de seguridad, quienes viajaban desde Nasca con destino a Ica. El impacto dejó el vehículo completamente destruido, evidenciando la violencia de la colisión. Imágenes captadas en el lugar muestran que la carrocería quedó reducida a chatarra.

El reporte preliminar señala que otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellos Wualter Yonatan Guevara Medina de 40 años, propietario del vehículo, Samuel Cachique Dahua (31), Jesús Wilhelm Perales Campos (35) y Jhahir Aimar Peña Peña (22), este último hermano del fallecido.

Por otro lado, el bus de la empresa Cruz del Sur, que cubría la ruta Lima–Arequipa, fue retirado de la zona después del accidente y ninguno de los pasajeros sufrió lesiones de gravedad.

Cabe señalar que el menor era estudiante del la I .E. Andrés Avelino Cáceres de Subtanjalla, donde cursaba el quinto de secundaria.

“Con profundo pesar, la comunidad de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres comunica el sensible fallecimiento de nuestro querido estudiante, Jesús Peña Peña. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso. Q.E.P.D.”, indicó la escuela, mediante una nota de condolencias en Facebook.

EL DATO: El escolar Jesús Esaut Peña Peña está siendo velado en su domicilio ubicado en el sector El Cambio, jurisdicción de Subtanjalla.

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