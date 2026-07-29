El Colegio Prolog escribió una nueva página de gloria para el deporte escolar de la provincia de Pisco al proclamarse campeón provincial de básquetbol en la categoría C, tras imponerse en una emocionante final a la institución educativa Saco Oliveros.

Con una destacada actuación colectiva, el quinteto estudiantil demostró superioridad en el rectángulo de juego y selló una victoria que lo coloca entre los mejores equipos escolares de la provincia.

Disciplina deportiva

Desde el inicio del encuentro, los representantes de Prolog exhibieron un juego dinámico, ordenado y efectivo, imponiendo su ritmo tanto en ataque como en defensa. La disciplina táctica, el esfuerzo de cada uno de sus jugadores y el trabajo realizado por el comando técnico fueron determinantes para superar a un aguerrido conjunto de Saco Oliveros, que también brindó una destacada presentación en la gran final.

Con este importante triunfo, el elenco de Prolog no solo levantó el trofeo de campeón provincial, sino que también aseguró su clasificación a la Etapa Regional de los Juegos Deportivos Escolares, instancia en la que tendrá la responsabilidad de representar a la provincia de Pisco frente a los mejores equipos de la región. El objetivo ahora será mantener el buen nivel competitivo para seguir avanzando en el torneo.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO