Con un entusiasmo desbordante y una participación sin precedentes, la UGEL Ica dio inicio a los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026, Etapa UGEL, un evento que este año reúne a 7 485 estudiantes de instituciones públicas y privadas, consolidándose como la edición más numerosa en la provincia de Ica.

Disciplinas deportivas

La Etapa Zonal 4 fue la encargada de inaugurar oficialmente esta fiesta deportiva, integrando a los distritos de Yauca del Rosario, Los Aquijes, Tate, Pachacútec y Pueblo Nuevo. Desde tempranas horas, las delegaciones estudiantiles protagonizaron un vistoso pasacalle que recorrió las principales calles, acompañadas por docentes, entrenadores y familias que alentaron a los jóvenes deportistas. El organizador de los JEDPA etapa UGEL es el especialista Fredy Bonifaz

El punto de partida fue la Institución Educativa N.° 22511, donde se congregaron las delegaciones de las instituciones educativas Ricardo Palma (Tate), El Rosario, N.° 22366 Santa Gertrudis, Gabriel Ramos, José Gregorio Huamán Girao y Gabino Chacaltana Hernández. Con pancartas, barras y coreografías, los estudiantes mostraron el espíritu competitivo y la identidad institucional que caracteriza a esta etapa del JEDPA.

En el estadio local se realizó el acto inaugural, que incluyó uno de los momentos más simbólicos de la jornada: el encendido de la llama de los juegos, a cargo de un estudiante destacado, gesto que marcó oficialmente el inicio de las competencias. Posteriormente, las delegaciones realizaron su pase de presentación, recibiendo aplausos y muestras de apoyo de los asistentes.

Durante su intervención, el director de la UGEL Ica Dr. Carlos Alberto Cuarite Huarcaya acompañado de la Jefa de Gestión Pedagógica Mag. Mariela Fuentes Romero, resaltaron el valor formativo del deporte en la vida escolar.

“El deporte es vida y salud. No solo fortalece el cuerpo, también forma estudiantes disciplinados, constantes y comprometidos. Cada competencia es una oportunidad para crecer”, dijo.

Las disciplinas convocadas incluyen fútsal, fútbol, vóleibol, básquet, natación, tenis de mesa, atletismo, judo, handball, entre otras, permitiendo que miles de estudiantes desarrollen habilidades físicas, sociales y emocionales en un entorno de sana competencia.

La UGEL Ica promociona el deporte como herramienta de desarrollo integral, convivencia pacífica y fortalecimiento de la comunidad educativa. Con esta inauguración, se abre un nuevo capítulo de esfuerzo, compañerismo y superación para los escolares de la provincia.

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