La Institución Educativa Emblemática José de San Martín recibió una importante donación de implementos deportivos gracias a la iniciativa de Alejandro Jesús Quiroz Pérez, quien decidió respaldar el desarrollo del deporte escolar y contribuir con la preparación de los estudiantes que representarán a la institución en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026.

Talento deportivo

El valioso aporte estará destinado al equipo de básquetbol sanmartiniano, permitiendo mejorar sus entrenamientos y fortalecer su preparación de cara a esta importante competencia. La comunidad educativa destacó que esta contribución servirá como una motivación adicional para que los jóvenes continúen esforzándose y desarrollando sus habilidades deportivas con disciplina y compromiso.

Asimismo, directivos, docentes y estudiantes expresaron su agradecimiento por este noble gesto, resaltando también la labor del profesor encargado de la preparación del equipo, quien viene trabajando de manera constante para que los deportistas representen de la mejor manera a su institución. Con acciones como esta de apoyar el deporte escolar y promover valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y la responsabilidad entre los jóvenes.

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