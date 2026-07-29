La presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, encabezó la primera sesión ordinaria del Consejo de Ministros, junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, en la que se evaluaron medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, promover el empleo y avanzar en la modernización del Estado.

Durante la reunión, el gabinete revisó un proyecto de decreto supremo para solicitar al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas, con el objetivo de dotar al Ejecutivo de herramientas legales para atender de manera inmediata los principales desafíos del país.

Pedido de facultades será aprobado en la próxima sesión

De acuerdo con la información oficial, el Ejecutivo busca contar con mecanismos que permitan una respuesta más rápida frente a la delincuencia y otras necesidades prioritarias de la población.

El Gobierno informó que la propuesta será sometida a aprobación durante la próxima sesión del Consejo de Ministros antes de ser remitida al Parlamento.

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Reforzarán la intervención en el sistema penitenciario

Otro de los temas abordados fue la continuidad reforzada de la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario, con el propósito de implementar reformas operativas y penitenciarias.

Según el Ejecutivo, estas acciones buscan recuperar el control y la autoridad en los establecimientos penitenciarios del país, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana.

Gobierno prioriza resultados en el inicio de su gestión

El Ejecutivo señaló que esta primera sesión ordinaria marca el inicio de una gestión orientada a resultados, con trabajo articulado entre los distintos sectores del Estado.

Entre las prioridades anunciadas figuran el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la generación de empleo y la modernización de la administración pública.