El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, manifestó que la nueva gestión presidencial representa una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno Central y los gobiernos locales, especialmente en temas relacionados con la seguridad ciudadana, el crecimiento económico y la prevención de desastres naturales.

Declaración de edil

En entrevista a Correo, el burgomaestre señaló que espera que, tras la juramentación de la presidenta Keiko Fujimori, se establezcan canales de coordinación permanentes con las municipalidades para atender las principales necesidades de la población.

Reyes indicó que una de las prioridades será la atención de las zonas declaradas en emergencia ante un eventual impacto del Fenómeno El Niño, situación que, según dijo, requiere una respuesta articulada entre los distintos niveles de gobierno.

“Esperamos que en los próximos días nos puedan convocar, más aún que estamos en una época muy especial, que es la declaratoria de emergencia que tenemos por este fenómeno de El Niño”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que el país necesita recuperar el diálogo para superar la polarización política y generar condiciones que permitan impulsar el desarrollo económico.

“Se tiene que dialogar, se tiene que trabajar y se tiene que escuchar a todos los sectores con la finalidad de que haya viabilidad para el desarrollo del país”, afirmó.

El burgomaestre señaló que el crecimiento económico será determinante para mejorar las condiciones de vida de la población y reducir los índices de pobreza.

“Necesitamos mínimo tasas de crecimiento del 6 % para asegurar empleo y la reducción de la pobreza. Con tasas de crecimiento del 3 % no lo vamos a lograr”, indicó.

“Yo espero un llamado a todos los alcaldes, pero también sugeriría a la presidenta que convoque a todos los sectores y a los principales líderes políticos. Hay temas como la seguridad ciudadana, el desarrollo económico, la salud y la educación que deben unirnos y no convertirse en motivo de enfrentamiento”, concluyó.

En tanto, el alcalde distrital de La Tinguiña, Juan Vargas Valle, expresó sus expectativas frente al nuevo gobierno, señalando que una de las principales prioridades debe ser fortalecer la seguridad ciudadana y acelerar las acciones de prevención ante un eventual impacto del Fenómeno El Niño.

Durante sus declaraciones a Correo, la autoridad saludó la asunción de la presidenta, Keiko Fujimori, y manifestó su confianza en que la nueva gestión impulse cambios orientados al desarrollo del país y de las regiones.

Vargas Valle sostuvo que la lucha contra la inseguridad debe convertirse en uno de los principales ejes del Gobierno, al considerar que se trata de una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. “La seguridad ciudadana es importante y, por lo tanto, hay que darle énfasis en primer lugar”, afirmó.

Asimismo, señaló que el Ejecutivo debe priorizar las medidas de prevención frente al Fenómeno El Niño, con el propósito de proteger a la población y reducir los riesgos que podrían afectar a diversas regiones del país.

“Depende de que nuestra presidenta direccione y ponga en camino la prevención que se requiere para guardar vidas de la provincia de Ica, de la región Ica y a nivel nacional”, indicó.

En ese contexto, destacó el avance de la obra de control de avenidas de aguas en la quebrada Cansas, infraestructura que se ejecuta en su distrito y que, según precisó, registra un 54% de avance.

Finalmente, Vargas Valle hizo un llamado al nuevo Gobierno para que garantice los recursos necesarios que permitan culminar esta infraestructura de prevención, al considerar que será fundamental para proteger a miles de familias de la provincia.

“Un llamado a nuestra presidenta para que pueda cumplir el gran objetivo de darnos el recurso que se necesita para esta obra importante y con ello podamos salvar vidas con el proyecto de Cansas, que va a favorecer a toda la provincia de Ica”, concluyó.

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