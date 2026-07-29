Luego de varios días de restricciones al tránsito, desde hoy se habilitó el paso vehicular por la avenida Emmel, tras culminar los trabajos de mantenimiento ejecutados por la Municipalidad Provincial de Arequipa en una de las vías más transitadas de la ciudad.

La avenida permanecía cerrada desde el sábado 18 de julio, en el tramo comprendido entre la primera cuadra de la avenida Emmel, en la intersección con la avenida José Abelardo Quiñones, hasta el cruce con la calle Comandante Ruiz, donde se realizaron labores de reparación de la carpeta asfáltica.

Según informó la comuna provincial, los trabajos se ejecutaron en un plazo menor al previsto, en 10 días, con el propósito de reducir las molestias ocasionadas por el cierre de la vía. Las labores consistieron en la reparación de la carpeta asfáltica para eliminar baches y zonas deterioradas que dificultaban el tránsito y representaban un riesgo para conductores y peatones.

Durante los días de intervención, la restricción vehicular generó congestión en las rutas alternas y afectó principalmente a los vecinos de Yanahuara y del Cercado de Arequipa, así como a los pacientes y familiares que se desplazan diariamente hacia el Hospital de EsSalud de Yanahuara.

La Municipalidad Provincial de Arequipa indicó que esta intervención forma parte del plan de mantenimiento vial que también incluyó recientemente trabajos similares en las avenidas Goyeneche e Independencia.