El ejército de Israel acusó este miércoles al grupo libanés proiraní Hezbolá de una “violación flagrante del alto el fuego” en el Líbano, afirmando que el movimiento islamista lanzó un dron contra un vehículo israelí.

El ejército señaló que el incidente tuvo lugar en una franja de territorio donde operan las fuerzas israelíes, que se adentra unos 10 kilómetros en el sur del Líbano a lo largo de la frontera entre los dos países.

“Durante la noche del miércoles, Hezbolá lanzó un dron explosivo hacia un vehículo de ingeniería de las FDI (las fuerzas armadas de Israel) en la zona de la cresta de Ali al Taher dentro de la Zona de Seguridad”, indicó el ejército en un comunicado.

La nota calificó el incidente como “una violación flagrante del alto el fuego”.

El jefe del ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, visitó el miércoles a los soldados desplegados en el sur del Líbano.

Afirmó que el ejército “no se retirará de la zona de seguridad hasta que se garantice la seguridad a largo plazo”.

“Si es necesario, profundizaremos nuestras operaciones y llegaremos a zonas adicionales”, añadió, según un comunicado militar.

En virtud de un acuerdo auspiciado por Estados Unidos firmado el mes pasado, el ejército libanés debe desarmar a Hezbolá y el ejército israelí debe retirarse de las “zonas piloto” donde posteriormente se desplegarán fuerzas libanesas.

El acuerdo se alcanzó más de tres meses después de que Hezbolá involucrara al Líbano en la guerra más amplia de Oriente Medio con disparos de cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

El gesto desencadenó importantes bombardeos aéreos israelíes y una invasión terrestre.

Si bien la violencia ha disminuido desde la firma el mes pasado de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán y del acuerdo entre el Líbano e Israel, el Líbano denuncia intermitentes bombardeos y ataques israelíes de artillería en el sur del país.