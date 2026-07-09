El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, participó en una reunión del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) con la presidenta electa Keiko Fujimori, en la que se abordaron las acciones de prevención frente al fenómeno de El Niño y las principales necesidades de infraestructura que enfrentan las regiones del país.

Trabajo articulado

Durante el encuentro, los integrantes de la ANGR expusieron la necesidad de fortalecer las medidas de preparación ante un eventual impacto del fenómeno climático, así como acelerar la ejecución de proyectos destinados a proteger a la población y reducir los riesgos en las zonas vulnerables.

Jorge Hurtado señaló que, además de las acciones preventivas, se planteó la necesidad de que el próximo gobierno impulse desde el inicio de su gestión un programa de inversiones en infraestructura que permita atender las demandas de las regiones y acelerar la ejecución de obras de impacto para el desarrollo.

Según indicó el gobernador regional de Ica, continuará realizando gestiones para que la región acceda a mayores recursos destinados a obras de infraestructura, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones para el crecimiento económico.

En la reunión también participaron el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez; la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala; el gobernador regional de Piura, Luis Neyra; el gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani; y el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, entre otros.

Por su parte, la presidenta electa Keiko Fujimori destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con los gobiernos regionales para fortalecer las acciones de prevención frente al fenómeno de El Niño y atender de manera oportuna las principales necesidades de la población. Durante la reunión reafirmó su disposición de trabajar de manera articulada con las autoridades regionales para impulsar proyectos de infraestructura y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

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