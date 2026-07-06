Por el Día del Maestro, el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, reafirmó el compromiso de entregar una laptop a cada docente de la región y aseguró que el proyecto continúa en desarrollo pese a los retrasos ocasionados por observaciones formuladas por la Contraloría.

Mensaje al magisterio

Acompañado por el vicegobernador regional Washington Sotelo, Hurtado envió un saludo a los docentes por la conmemoración del 6 de julio y señaló que la iniciativa para la adquisición de los equipos informáticos sigue siendo una prioridad de su administración.

“Estamos trabajando en el tema de sus laptops, no nos hemos olvidado. Hemos puesto mucho esfuerzo en sacar adelante este proyecto”, manifestó el gobernador durante su mensaje.

Por su parte, el vicegobernador explicó que el proceso sufrió una demora debido a observaciones realizadas por la Contraloría, las cuales, según indicó, vienen siendo subsanadas para continuar con la ejecución del proyecto.

“Antes de culminar esta gestión, los maestros van a tener sus laptops. Estamos levantando todas las observaciones para concretar esta iniciativa”, afirmó Sotelo.

Las autoridades regionales también informaron que se vienen ejecutando acciones de mantenimiento en instituciones educativas de las provincias de Chincha, Nasca, Palpa y la ciudad de Ica, con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura para estudiantes y docentes.

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