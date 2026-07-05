Como antesala a la conmemoración oficial del Día del Maestro, que en el Perú se celebra cada 6 de julio, el SUTE Provincial Pisco adelantó las actividades conmemorativas para ayer, 4 de julio, congregando a cientos de docentes de toda la provincia en una multitudinaria jornada de reflexión, reconocimiento y confraternidad. La masiva participación del magisterio evidenció el compromiso de los educadores con esta importante fecha, que además coincide con las celebraciones por los 54 años de vida institucional del SUTEP.

Profesionales de la educación

Las actividades se iniciaron con una Misa Solemne en la iglesia San Clemente, donde los maestros elevaron una oración de acción de gracias por su vocación de servicio y renovaron su compromiso con la educación.

Posteriormente, participaron en el tradicional Paseo de la Bandera y en la ceremonia cívica realizada en la Plaza de Armas de Pisco, para luego dirigirse al Cementerio General, donde rindieron un emotivo homenaje a los docentes fallecidos mediante una romería que recordó el legado dejado por quienes dedicaron su vida a la enseñanza.

La jornada culminó en las instalaciones del Club Atlético Pisqueño (C.A.P.), donde se desarrolló la ceremonia central por el Día del Maestro y la celebración por los 54 años del SUTEP. El encuentro incluyó un almuerzo de confraternidad y una celebración artística amenizada por una reconocida orquesta, fortaleciendo los lazos de unidad entre los integrantes del magisterio.

Los dirigentes del SUTE Provincial Pisco resaltaron que, si bien la fecha central se conmemora este 6 de julio en todo el país, en la provincia de Pisco las celebraciones fueron adelantadas para permitir la participación masiva de los docentes, quienes compartieron una jornada de reconocimiento a su valiosa labor de formar a las nuevas generaciones y contribuir al desarrollo del país.

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