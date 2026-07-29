Una mujer llamó la atención de quienes asistieron a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar al presentarse con su propio mueble para observar el desfile desde la avenida Brasil.

Su peculiar forma de prepararse para la jornada se convirtió en una de las imágenes más comentadas entre el público.

La ciudadana formó parte de las cientos de personas que comenzaron a llegar desde las 4 de la mañana para conseguir una buena ubicación.

Tilín reaparece en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar y sorprende con su cambio físico

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar dejó una inesperada aparición este miércoles 29 de julio. Luis Ángel Carrasco, conocido como Tilín por el viral video que lo hizo famoso cuando era niño, asistió al evento y fue captado mientras esperaba participar junto a un grupo de danzantes de tijeras.

Durante una transmisión de América Noticias, el adolescente aceptó la invitación del reportero para realizar algunos pasos de la danza de tijeras.

Desde los estudios de América Televisión, la conductora Verónica Linares expresó su sorpresa al ver el cambio físico de Tilín, quien alcanzó notoriedad en redes sociales siendo un niño y ahora luce como un adolescente.