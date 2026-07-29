El corredor arequipeño José Manuel Quispe busca en Estados Unidos disputar la Beast of Big Creek y consolidar su clasificación a la ansiada gran final del circuito en España. Tras consagrarse tetracampeón del Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) en Huaraz, el atleta continúa en un momento brillante en el circuito de la Merrell Skyrunner World Series.

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Integrante del team CIVA Endurance Club, José Manuel Quispe ha conseguido diversos triunfos en la temporada 2026, como en Argentina (Cuatro Refugios), Chile (Andes Mountain Skyrace), Ecuador (Ibarra SkyRace) y Perú (UTCB Skyrace Extreme). Por ello, Quispe se ubica actualmente en el primer lugar del ranking mundial masculino con un acumulado de 450 puntos.

Con estas victorias, el reto se traslada a Beast of Big Creek, competencia que se realiza en el Monte Ellinor, en el estado de Washington. La carrera presenta un recorrido de 22 kilómetros con 1,600 metros de desnivel positivo acumulado, con tramos técnicos, ascensos pronunciados y senderos exigentes. El buen desempeño en esta prueba le permitirá asegurar su presencia entre los 20 mejores del mundo que disputarán la final en Maratón del Dements Skymasters, Eslida-Aín, España.

Cabe mencionar que la Beast of Big Creek otorga un puntaje especial de 1.5x. La competencia marca un emotivo retorno para el corredor peruano a territorio estadounidense, donde en 2018 consiguió el top 10 en la mítica Pikes Peak Marathon.

“Venimos de una gran alegría al lograr el tetracampeonato en Huaraz y sumar puntos valiosos que nos mantienen firmes en la parte alta del circuito. Afrontamos la Beast of Big Creek en Estados Unidos con mucha ilusión y con una estrategia clara para buscar el pase definitivo a la Marató dels Dements”, dijo José Manuel Quispe.