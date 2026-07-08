Orgullo mistiano. El corredor arequipeño José Manuel Quispe hizo historia al conquistar el tetracampeonato en la undécima edición de la Merrell Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) 2026, evento que se llevó a cabo en Huaraz. La competencia también rompió récords con la participación de más de 1 000 corredores nacionales e internacionales.

El campeonato, catalogado con la Marca Perú, tuvo como principal protagonista a José Manuel Quispe (natural del anexo de Ayahuasi, distrito de Alca, provincia de La Unión), quien consiguió una vez más el máximo título en la Cordillera Blanca Skyrace Extreme 25K, la distancia principal del evento válida para el circuito mundial Skyrunner World Series.

José Manuel Quispe, integrante del CIVA Endurance Club, mantiene un récord invicto al acumular cuatro victorias en sus cuatro presentaciones oficiales, logradas en exigentes competencias realizadas en Argentina, Chile, Ecuador y Perú.

Arequipeño José Manuel Quispe hace historia al coronarse tetracampeón del Ultra Trail Cordillera Blanca. Foto: UTCB - Merrell.

FIESTA DE LA TRAIL RUNNING

Por otro lado, la UTCB consolidó su impacto integrando desde su nueva ruta de iniciación de 6K hasta las distancias más exigentes. En la prueba reina, la Skyrace Extreme 25K (Skyrunner World Series), los laureles fueron para el peruano José Manuel Quispe (2h 49m 13s) y Aydee Loayza (3h 46m 04s).

En tanto, la modalidad de Kilómetro Vertical (KV) coronó a Emerson Trujillo (52m 17s) y a la argentina Mariana Hammond (1h 15m 22s), quien también repitió el plato de la victoria al dominar los 70K en damas (12h 00m 00s), categoría donde Remigio Huamán y Jhon Huamán compartieron un histórico primer lugar masculino (8h 42m 50s).

Asimismo, los 50K consagraron a Emerson Trujillo (5h 1m 14s) y Nely Nina (6h 36m 32s); mientras que en la Skyrace de 23K los triunfos correspondieron a Aldo Cotrina (2h 20m 52s) y Monserrat Alue (3h 18m 11s). En las modalidades más veloces dejaron como campeones absolutos a Irvin Aponte (1h 11m 54s) y Neyda Melo (1h 24m 53s) en los 12K, y a Jarlen Depaz (39m 49s) junto a Leila Toledo (45m 13s) en el circuito de 6 kilómetros.

Ultra Trail Cordillera Blanca. Foto: UTCB - Merrell.

TURISMO DE AVENTURA Y NATURALEZA

Como parte de la alianza entre PROMPERÚ y la UCT, se desarrollarán acciones de promoción del destino Áncash mediante un espacio informativo sobre turismo de aventura y naturaleza. También se impulsa la promoción internacional del evento con la participación de siete destacados deportistas y generadores de contenido de España, Francia, Canadá, Brasil y Estados Unidos.