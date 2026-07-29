La Gran Parada y Desfile Cívico Militar dejó una inesperada aparición este miércoles 29 de julio. Luis Ángel Carrasco, conocido como Tilín por el viral video que lo hizo famoso cuando era niño, asistió al evento y fue captado mientras esperaba participar junto a un grupo de danzantes de tijeras.

Durante una transmisión de América Noticias, el adolescente aceptó la invitación del reportero para realizar algunos pasos de la danza de tijeras.

Desde los estudios de América Televisión, la conductora Verónica Linares expresó su sorpresa al ver el cambio físico de Tilín, quien alcanzó notoriedad en redes sociales siendo un niño y ahora luce como un adolescente.

Luis Ángel Carrasco se convirtió en un fenómeno viral tras difundirse un video en el que bailaba una versión de la danza de las tijeras luego de recibir una moneda de cincuenta céntimos. Mientras realizaba la coreografía, quien lo grababa lo alentaba con la frase: “¡Eso, Tilín! ¡Vaya, Tilín!”.

@americanoticias #EnVivo #FiestaDeLaPatria La Asociación Cultural de Danzantes de Tijera Galas de Oro pone la alegría en la previa del Desfile Cívico Militar. Uno de los momentos más destacados fue la participación de Tilín, joven danzante que se hizo popular en redes sociales tras protagonizar un video viral. Encuentra las noticias del día AQUÍ ►https://americanoticias.pe [Mira la cobertura de la #FiestaDeLaPatria 100% GRATIS -Solo Perú- en tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - América Noticias