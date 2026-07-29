La Gran Parada y Desfile Cívico Militar dejó una inesperada aparición este miércoles 29 de julio. Luis Ángel Carrasco, conocido como Tilín por el viral video que lo hizo famoso cuando era niño, asistió al evento y fue captado mientras esperaba participar junto a un grupo de danzantes de tijeras.
Durante una transmisión de América Noticias, el adolescente aceptó la invitación del reportero para realizar algunos pasos de la danza de tijeras.
Desde los estudios de América Televisión, la conductora Verónica Linares expresó su sorpresa al ver el cambio físico de Tilín, quien alcanzó notoriedad en redes sociales siendo un niño y ahora luce como un adolescente.
Luis Ángel Carrasco se convirtió en un fenómeno viral tras difundirse un video en el que bailaba una versión de la danza de las tijeras luego de recibir una moneda de cincuenta céntimos. Mientras realizaba la coreografía, quien lo grababa lo alentaba con la frase: “¡Eso, Tilín! ¡Vaya, Tilín!”.
Te puede interesar
- Keiko Fujimori es reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
- 🔴 EN VIVO | Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026: Sigue aquí el recorrido patrio desde la avenida Brasil
- Colegio Médico expresa preocupación por designación de Luis Dyer como ministro de Salud
- JP y AN incurren en desplante en investidura
- Gabinete Galarreta con fuerte componente político
- Keiko Fujimori en su primer mensaje como presidenta: “He venido a ofrecer método, disciplina y ruta clara”